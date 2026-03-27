Rama navami Wishes Telugu: శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మీ బంధువులకు స్నేహితులకు అందంగా ఇలా చెప్పేయండి
Rama navami Wishes Telugu: శ్రీరామనవమికి శుభాకాంక్షలు, మెసేజులు, కోట్స్ మీ బంధుమిత్రులకు పంపించాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము తెలుగులోనే వాటిని అందించాము. ఈ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు మీ ప్రియమైన వారికి పంపండి.
శ్రీ రామనవమి శుభాకాంక్షలు
- శ్రీరాముని కాంతి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ
వెలుగును పొందుతారు
ప్రతి ఒక్కరి హృదయం స్వచ్ఛంగా మారిపోతుంది
శ్రీరాముని సన్నిధికి వెళ్ళిన
ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా తమ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటారు
శ్రీరామనవమి సందర్భంగా
మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు
2. ఎవరి హృదయంలో శ్రీరాముడు
నిత్యం కొలువై ఉంటాడో
ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని ఆయన పాదాల
చెంత అంకితం చేస్తారో
వారికి ఈ లోకంలో నిజమైన సంతోషం దక్కుతుంది
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
3. శ్రీరామ.. మీరు సద్గుణులు శక్తివంతులు
భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారు
కష్టమైనదాన్ని సులభంగా మారుస్తారు
మా జీవితాలకు కష్టాలు లేని సులభమైన మార్గాన్ని చూపించండి
హ్యాపీ శ్రీరామనవమి
సర్వం... శ్రీ రామమయం
4. శ్రీరాముని జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా
మీ జీవితం ఆనందంతో నిండిపోవాలని
ఆ శ్రీరాముని ఆశీస్సులు
మీకు సకల దుఃఖాలను, బాధలను తొలగించాలని కోరుకుంటూ
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
5. మీ మనస్సు శ్రీరామునితో నింపుకోండి
ఈ ప్రపంచం ఆనందంగా కనిపిస్తుంది
మీకు మీ కుటుంబానికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.
6. ఈ శ్రీరామనవమి ప్రత్యేకమైన రోజు
మీ జీవితాన్ని కొత్త ఆశలతో కోరికలతో నింపుకోండి
వాటిని శ్రీరాముడు నిజం చేస్తాడు
మీకు మీ కుటుంబానికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
జై శ్రీ రామ్
7. జై శ్రీరామ్ అనే పవిత్ర ధ్వని
మీ జీవితాన్ని అందమైన వెలుగుతో నిండిపోయేలా చేస్తుంది.
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
8. ఆ శ్రీరాముడి దయ ఉంటే
ఎంత కష్టమైన మార్గమైనా సులభంగా మారిపోతుంది
మీకు మీ కుటుంబానికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
9. శ్రీరాముని ధ్యానిస్తే ఆ దేవుని ఆశీస్సులతో
మీ జీవితంలో గౌరవం దక్కుతుంది
మీకు మీ కుటుంబానికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
10. మీకు శ్రీరాముని ఆశీస్సులు లభించాలని
మీ ఇంట్లో ఆనందపు పువ్వులు వికసించాలని కోరుకుంటున్నాను
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ రామ శుభాకాంక్షలు
11. ఆ శ్రీరాముడు మీకు బలం, జ్ఞానం, ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలి.
ఈ ప్రపంచమంతా మీకు స్వర్గంలా మారాలని కోరుకుంటూ
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
సీతా రాముల కళ్యాణం
12. రాముని నామ జపం కేవలం మాటలు కాదు
అవి ఆత్మశుద్ధికి మార్గం
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
13. ప్రపంచంలోనే ప్రతి అణువులో రాముడు ఉన్నాడు
ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో అతడు కొలువై ఉన్నాడు
రాముడు లేని జీవితం అసంపూర్ణం
అందుకే మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ రామ శుభాకాంక్షలు
14. జీవితం అనే ఈ సముద్రాన్ని దాటించే పడవ
ఆ శ్రీరాముడి నామం
అది మనకు జీవితపు ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అందిస్తుంది
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ రామ శుభాకాంక్షలు
15. మీ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు,
శ్రేయస్సు, శాంతి వెల్లివిరియాలని
రాముని కాంతి ఎల్లప్పుడూ
మీపై ప్రకాశించాలని కోరుకుంటూ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు