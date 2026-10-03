Snake: పాములకు నిజంగానే అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయా?
Snake: పరమేశ్వరుడి మెడలో, విష్ణువుకు, బుద్ధుడి ధ్యానంలో అయినా..ఇలా గొప్ప గొప్ప దైవిక శక్తుల దగ్గర ఈ నాగ సర్పాలు ఎందుకు కనిపిస్తాయి? యోగ విజ్ఞానం, బౌద్ధ గ్రంథాలు చెబుతున్న నాగలోక రహస్యాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
పాములకు నిజంగానే అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయా?
ప్రాచీన గ్రంథాలు, పురాణాల్లో కనిపించే 'నాగ జీవులు' కేవలం కల్పన మాత్రమేనా? లేక నిజంగానే వాటికి అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయా? అంతటి శక్తి ఉన్నా కూడా ఈ నాగులు దైవిక శక్తుల వైపే ఎందుకు ఆకర్షితం అవుతాయి? గౌతమ బుద్ధుడు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఓ నాగుపాము వచ్చి ఆయనకు రక్షణ కల్పించడం వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఇదే.
అతీంద్రియ శక్తులకు అధిపతులు
నాగ జీవులు అంటే కేవలం సాధారణ పాములు కావు. అవి చాలా శక్తివంతమైన, తెలివైన, రహస్యమైన 'రెప్టిలియన్' (సరీసృప) జాతికి చెందిన జీవులు. వీటికి అద్భుతమైన మాయా శక్తులు (Occult Powers) ఉంటాయని..కాలం, ప్రదేశాలకు అతీతంగా ప్రయాణించే సామర్థ్యం వీటికి ఉందని ప్రాచీన గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
గొప్ప శక్తుల వైపు ఆకర్షణ
నాగ జీవులు సహజంగానే తమకంటే ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక శక్తి, తపస్సు ఉన్న గొప్ప వ్యక్తుల వైపు ఆకర్షితం అవుతాయి. అందుకే పరమశివుడు తన మెడలో నాగుపామును ధరిస్తాడు. అలాగే మహావిష్ణువు ఆదిశేషుడి మీద పవళించి మనకు దర్శనమిస్తాడు.
బుద్ధుడి ధ్యానం, నాగరాజు రక్షణ
ప్రాచీన బౌద్ధ గ్రంథాల ప్రకారం.. గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందాక భారీ వర్షం, తుపానులో ధ్యానం చేస్తుంటాడు. అప్పుడు 'ముచలింద' అనే శక్తివంతమైన నాగరాజు వచ్చి తన పడగతో బుద్ధుడికి గొడుగులా రక్షణ కల్పిస్తాడు. బుద్ధుడి తపోశక్తికి ముగ్ధుడై ఆ నాగరాజు ఆయనకు రక్షణగా నిలిచాడని బౌద్ధ సాహిత్యం చెబుతోంది.
జైన మతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే
హిందూ, బౌద్ధ మతాల్లోనే కాదు.. జైన మతంలోనూ నాగులకు పవిత్ర స్థానం ఉంది. 23వ తీర్థంకరుడైన భగవాన్ పార్శ్వనాథుడు తపస్సులో ఉన్నప్పుడు, 'ధరణేంద్ర' అనే నాగదేవత వచ్చి 7 పడగలతో ఆయనకు రక్షణ కల్పించిందట. అందుకే పార్శ్వనాథుడి విగ్రహం వెనుక ఎప్పుడూ 7 పడగల నాగుపాము కనిపిస్తుంది.