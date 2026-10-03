రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలకు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె రాసి కాసేపు మసాజ్ చేసుకోండి. ఇలా రోజూ చేస్తే పాదాల పగుళ్లు త్వరగా పోతాయి.
ఒక స్పూన్ వాసెలిన్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపండి. పగుళ్లు ఉన్న చోట రాయండి. పావుగంట తర్వాత పాదాలను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
కలబంద గుజ్జును పాదాల పగుళ్లపై రాసి మసాజ్ చేయాలి. అది ఆరిన తర్వాత చల్లటి నీటితో పాదాలను కడిగేయాలి.
గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి పాదాల పగుళ్లకు రాస్తే మంచిది. వారంలో రెండు లేదా మూడు సార్లు ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
పగుళ్లు ఉన్న చోట నిమ్మరసంతో మసాజ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇది పాదాలపై ఉన్న మృతకణాలను, పొడి చర్మాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
బాగా పండిన అరటిపండును మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పాదాల పగుళ్లపై రాయాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకోవాలి. రాత్రి పూట ఇలా చేస్తే పాదాలు మృదువుగా మారతాయి.
పాదాల పగుళ్లు రాకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది. నీళ్లలో ఎక్కువ నానకూడదు. దుమ్మూ ధూళి, మట్టిలో ఎక్కు కాళ్లను ఉంచకూడదు.
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