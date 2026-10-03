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రాత్రి ఇలా చేశారంటే పాదాల పగుళ్లు ఉదయానికి మాయం

life Oct 03 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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కొబ్బరి నూనె

రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలకు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె రాసి కాసేపు మసాజ్ చేసుకోండి. ఇలా రోజూ చేస్తే పాదాల పగుళ్లు త్వరగా పోతాయి.

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వాసెలిన్

ఒక స్పూన్ వాసెలిన్‌లో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపండి. పగుళ్లు ఉన్న చోట రాయండి. పావుగంట తర్వాత పాదాలను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

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కలబంద

కలబంద గుజ్జును పాదాల పగుళ్లపై రాసి మసాజ్ చేయాలి. అది ఆరిన తర్వాత చల్లటి నీటితో పాదాలను కడిగేయాలి.

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గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్

గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి పాదాల పగుళ్లకు రాస్తే మంచిది. వారంలో రెండు లేదా మూడు సార్లు ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

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నిమ్మరసం

పగుళ్లు ఉన్న చోట నిమ్మరసంతో మసాజ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇది పాదాలపై ఉన్న మృతకణాలను, పొడి చర్మాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.

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అరటిపండు

బాగా పండిన అరటిపండును మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పాదాల పగుళ్లపై రాయాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకోవాలి. రాత్రి పూట ఇలా చేస్తే పాదాలు మృదువుగా మారతాయి.

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పాదాలు పగుళ్లు రాకుండా

పాదాల పగుళ్లు రాకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది. నీళ్లలో ఎక్కువ నానకూడదు. దుమ్మూ ధూళి, మట్టిలో ఎక్కు కాళ్లను ఉంచకూడదు.

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