Coffee Grounds In Toilet: టాయిలెట్ కమోడ్ లో కాఫీ పొడి వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Coffee Grounds In Toilet: కాఫీ పొడితో బోల్డెన్ని లాభాలున్నాయని తెలుసు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రకరకాల టిప్స్ చూసి మోసపోకండి. ముఖ్యంగా ఒక న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. కాఫీ పొడిని టాయిలెట్ లో వేస్తే దుర్వాసన రాదని. ఇది ఎంతవరకు నిజం. ?
టాయిలెట్లో కాఫీ పొడి వేయొచ్చా?
కాఫీ పొడితో బోల్డెన్ని లాభాలున్నాయని తెలుసు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రకరకాల టిప్స్ చూసి మోసపోకండి. ఉదయం కాఫీ పెట్టుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయిన కాఫీ పొడిని మనం చెత్తబుట్టలో పడేస్తుంటాం. కానీ, దీన్ని ఇంట్లో చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చని ఇంటర్నెట్లో రకరకాల వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టాయిలెట్ దుర్వాసనను తగ్గించడానికి కాఫీ పొడి బాగా పనిచేస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. కాఫీకి ఉండే ఘాటైన వాసన.. టాయిలెట్ చెడు వాసనను తాత్కాలికంగా మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది. అంతేకానీ, దీన్ని టాయిలెట్ క్లీనర్గా అస్సలు వాడకూడదు. టాయిలెట్లోని క్రిములు, మరకలు పోవాలంటే సరైన క్లీనింగ్ పద్ధతులనే వాడాలి.
దుర్వాసనను తగ్గిస్తుందా?
వాడేసిన కాఫీ పొడికి ఒక ప్రత్యేకమైన సువాసన ఉంటుంది. కాబట్టి చుట్టుపక్కల వచ్చే చెడు వాసనలను ఇది తాత్కాలికంగా అడ్డుకుంటుంది. కానీ, టాయిలెట్లో దుర్వాసన రావడానికి గల అసలు కారణాన్ని ఇది పరిష్కరిస్తుందనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ఒకవేళ దుర్వాసన వస్తూనే ఉంటే.. డ్రైనేజీ సిస్టమ్, వెంటిలేషన్ లేదా టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్లో ఏదైనా సమస్య ఉందేమో చెక్ చేసుకోవాలి. వాసన ఎందుకు వస్తుందో కనిపెట్టి దాన్ని పరిష్కరించడమే సరైన పద్ధతి.
టాయిలెట్ పైపుల్లో కాఫీ పొడి వేయకండి
ఇక్కడే మీరు ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాడేసిన కాఫీ పొడిని నేరుగా టాయిలెట్లో వేసి ఫ్లష్ చేయకూడదు. కాఫీ పొడి లాంటి వస్తువులను టాయిలెట్లో ఫ్లష్ చేయొద్దని అమెరికా పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ (EPA) స్పష్టంగా చెప్పింది. డ్రైనేజీ సిస్టమ్లో కాఫీ పొడి పేరుకుపోతే పైపులు బ్లాక్ అవుతాయి. సెప్టిక్ ట్యాంక్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో కాఫీ పొడిని వేస్తే ఈ సమస్య మరింత పెద్దదవుతుంది.
కాఫీ పొడిని ఎక్కడ వాడొచ్చు?
కాఫీ పొడిని టాయిలెట్లో వేసే బదులు, ఇంట్లో వేరే పనులకు వాడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, చెత్తబుట్టలో వచ్చే దుర్వాసనను తగ్గించడానికి కొంతమంది వాడేసిన కాఫీ పొడిని వాడుతుంటారు. కానీ, దీన్ని కూడా తగిన మోతాదులోనే వాడాలి. ముఖ్యంగా కిచెన్ సింక్ లేదా డ్రైనేజీ పైపుల్లో కాఫీ పొడిని అస్సలు వేయకూడదు. కాఫీ పొడి త్వరగా కరిగిపోదు కాబట్టి, అది డ్రైనేజీలోకి వెళ్తే పైపులు బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిజానికి ఏం చేయాలి?
టాయిలెట్లో దుర్వాసన వస్తుంటే, కాఫీ పొడిని ఫ్లష్ చేసే బదులు సరైన పద్ధతిలో టాయిలెట్ను క్లీన్ చేసుకోవడం మంచిది. టాయిలెట్లో మలమూత్రాలు, టాయిలెట్ పేపర్ తప్ప వేరే ఏ చెత్తనూ ఫ్లష్ చేయకండి. దుర్వాసనతో పాటు నీళ్లు నెమ్మదిగా వెళ్లడం, డ్రైనేజీ నీళ్లు వెనక్కి రావడం లేదా పైపుల్లో వింత శబ్దాలు రావడం లాంటివి జరిగితే డ్రైనేజీ సిస్టమ్లో ఏదో సమస్య ఉందని అర్థం. ఇలాంటప్పుడు ఇంట్లో చిట్కాలు పాటించే బదులు, అసలు సమస్య ఏంటో కనిపెట్టి ప్లంబర్తో రిపేర్ చేయించడం చాలా సురక్షితం.