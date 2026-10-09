కొంతమంది అమ్మాయిలకు మీసాలు ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని శాశ్వతంగా ఎలా తొలగించుకోవాలి?
కొంతమంది మహిళల్లో పై పెదవిపై పలుచగా మీసాలు కనిపిస్తాయి. వాటివల్ల బయటకు వెళ్లేప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అయితే అలా కొంతమంది ఆడవారిలో మీసాలు ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని తొలగించుకునే చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
అమ్మాయిలకు మీసాలు ఎందుకు వస్తాయి?
కొంతమంది మహిళల్లో పెదవుల పైభాగంలో, గడ్డంపై సన్నటి రోమాలు వస్తాయి. ఇలా మీసాలు, గడ్డాలు కనిపించడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. కొందరిలో ఈ వెంట్రుకలు పురుషుల తరహాలో కాస్త దట్టంగా, నల్లగా పెరుగుతుంటాయి. వైద్య పరిభాషలో ఈ పరిస్థితిని 'హిర్సుటిజం' అంటారు. శరీరంలో ఉండే ఆండ్రోజెన్ అనే పురుష హార్మోన్ల స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (పీసీవోఎస్), థైరాయిడ్ సమస్యలతో బాధపడేవారిలో ఈ మార్పులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కొందరిలో జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల, కుటుంబంలోని పెద్దలకు ఈ సమస్య ఉంటే తర్వాతి తరానికి కూడా సహజంగానే వస్తుంది. జీవనశైలి మార్పులు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి కూడా శరీరంలోని హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసి ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలు పెరగడానికి దారితీస్తాయి.
ఈ పద్దతులు పాటిస్తే పోతాయి
ముఖంపై కనిపించే ఈ అవాంఛిత రోమాలను తొలగించుకోవడానికి మహిళలు ఎక్కువగా పార్లర్ పద్ధతులనే ఆశ్రయిస్తారు. థ్రెడ్డింగ్, ఫేషియల్ వ్యాక్సింగ్ ద్వారా వెంట్రుకలను వేర్లతో సహా సులభంగా తొలగించవచ్చు. ఇంట్లోనే సొంతంగా చేసుకోవాలనుకునేవారు ఫేస్ రేజర్లు లేదా చర్మతత్వానికి సరిపడే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీములను వాడుతుంటారు. సెన్సిటివ్ చర్మం ఉన్నవారు పసుపు, శనగపిండి, పాలు కలిపిన సహజసిద్ధమైన ప్యాక్లను ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ఈ పద్ధతుల వల్ల వెంట్రుకలు కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే కనిపించకుండా ఉంటాయి. కొద్దిరోజులకే అవి మళ్లీ సాధారణంగా పెరగడం మొదలవుతుంది. కాబట్టి వీటిని తరచుగా చేస్తూ చర్మాన్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
శాశ్వత పరిష్కారం ఇదే
ఈ సమస్య నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం పొందాలనుకునేవారికి ఆధునిక వైద్యంలో అద్భుతమైన మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వెంట్రుకల కుదుళ్లను నిర్వీర్యం చేసి వాటి పెరుగుదలను దాదాపు తొంబై శాతం వరకు అడ్డుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రాలసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా ప్రతి వెంట్రుక కుదురును శాశ్వతంగా తొలగించడం సాధ్యమవుతుంది. అయితే కేవలం పైపై చికిత్సలకే పరిమితం కాకుండా, సమస్య మూలాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ముఖంపై వెంట్రుకలతో పాటు క్రమం తప్పిన రుతుక్రమం, తీవ్రమైన మొటిమలు, విపరీతమైన బరువు పెరుగుదల వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డెర్మటాలజిస్ట్ లేదా గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించాలి. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు, రోజువారీ వ్యాయామాలతో హార్మోన్లను నియంత్రణలో ఉంచుకుంటే ఈ సమస్యను సులభంగా అధిగమించవచ్చు.