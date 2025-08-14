Washing Machine : వాషింగ్ మెషిన్ ఎక్కువ రోజులు పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలి?
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది వాషింగ్ మెషిన్లనే వాడుతున్నారు. చేతులతో బట్టలను ఉతికే కాలం పోయింది. అయితే వాషింగ్ మెషిన్ ఎక్కువ కాలం రావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే తొందరగా పాడైపోతుంది.
ఈ బిజీలైఫ్ స్టైల్ లో చాలా మంది త్వరత్వరగా పనులను ముగించుకోవడానికి ఎన్నో ట్రిక్స్ ను గాడ్జెట్లను వాడుతున్నారు. నిజానికి ఇవి మన ఎన్నో పనులను సులభతరం చేస్తాయి. అలాగే మనకు శ్రమను తగ్గిస్తాయి. ఇలాంటి వాటిలో వాషింగ్ మెషిన్లు ఒకటి. చాలా మంది వాషింగ్ బట్టలు ఉతకడానికి వాషింగ్ మెషిన్లనే వాడుతున్నారు. వాషింగ్ మెషిన్లు ఉన్నవారు వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే దుస్తులను ఉతుకుతుంటారు. గంటలోనే ఎన్ని బట్టలైనా చాలా త్వరగా ఉతికేస్తుంది ఈ మెషిన్. అందుకే ఇది కూడా మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన వస్తువుగా మారిపోయింది. అయితే ఈ మెషిన్ ఎక్కువ కాలం పనిచేయాలంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి. లేదంటే త్వరగా పాడైపోతుంది.
వాషింగ్ మెషిన్ దెబ్బతినకూడదంటే ఏం చేయాలి?
అది ఏ మెషిన్ అయినా సరే దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే మాత్రం దాని సామర్థ్యాన్ని బట్టే వాడాలి. చాలా మంది ఎన్ని దుస్తులు ఉంటే అన్నింటినీ వాషింగ్ మెషిన్ లో వేసేస్తుంటారు. కానీ ఇలా అస్సలు చేయకూడదు. వాషింగ్ మెషిన్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మాత్రమే దాన్ని ఉపయోగించాలి. మీకు వాషింగ్ మెషిన్ లో బట్టలు ఎక్కువగా వేస్తే మోటర్ ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మోటర్ త్వరగా వేడెక్కుతుంది. దీనివల్ల అది తర్వగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఓవర్ లోడ్ అయ్యి యంత్రం డ్రమ్, బేరింగ్ దెబ్బతింటుంది. అలాగే మెషిన్ నుంచి వింత వింత సౌండ్స్ కూడా వస్తాయి.
మనమందరం బట్టలను వాష్ చేయడానికి లిక్విడ్ లేదా డిటర్జెంట్లను వాడుతుంటాం. అయితే దీన్ని వాడినప్పుడల్లా కొలత విషయంలో కేర్ ఫుల్ గా ఉండాలి. మీరు గనుక డిటర్జెంట్ ను ఎక్కువగా వేస్తే మెషిన్ దెబ్బతింటుంది. డిటర్జెంట్ ను ఎక్కువగా వేయడం వల్ల మెషిన్ లోపలి భాగంలో డ్రమ్ములు, పైపులు సబ్బుతో పేరుకుపోతాయి. ఈ నిక్షేపాలు ఫ్యూచర్ లో యంత్ర భాగాలను దెబ్బతీస్తాయి.
అలాగే చాలా సార్లు ఉతికిన బట్టలను తీయకుండా అలాగే మెషిన్ లోనే వదిలేస్తుంటారు. లేదా మర్చిపోతుంటారు. ఈ చిన్న పొరపాటు వల్ల వాషింగ్ మెషిన్ లైఫ్ టైం తగ్గుతుంది తెలుసా? దీనివల్ల మెషిన్ డోర్ మీద ఉన్న రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ తేమ, అచ్చు వల్ల నల్లగా అవుతుంది. అందుకే బట్టలు ఉతికిన వెంటనే మెషిన్ లోనుంచి బయటకు తీయంది.
అలాగే దుస్తులను వాషింగ్ మెషిన్ లో వేసే ముందు వాటిలో ఏదైనా నాణెం లేదా పిన్నీసులు లాంటివి ఉన్నాయేమో చెక్ చేయండి. దీనివల్ల వాష్ సైకిల్ టైంలో మెషిన్ డ్రమ్ ను తాకుతుంది. దీనివల్ల దానిపై గీతలు ఏర్పడతాయి. అలాగే అది దెబ్బతినొచ్చు. అలాగే ఈ వస్తువులు డ్రెయిన్ పంపులో ఇరుక్కుపోయి చెడిపోతాయి కూడా.
వాషింగ్ మెషిన్ శుభ్రంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
వాషింగ్ మెషిన్ ను శుభ్రంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఇది శుభ్రంగా లేకపోవడం వల్ల అది తొందరగా పనిచేయకుండా పోతుంది. అందుకే నెలకోసారైనా మెషీన్ లో రెండు కప్పుల వెనిగర్, వేడినీళ్లు పోసి ఒక రౌండ్ ను తిప్పాలి. ఆ తర్వాత మెషిన్ ను మధ్యలోకి మరోసారి రన్ చేయండి. చివరగా ఒక కప్పు బేకింగ్ సోడా వేసి మరో 5 నిమిషాలు తిప్పండి. ఆ తర్వాత శుభ్రమైన నీళ్లను పోసి డ్రెయిన్ మోడ్లో పెట్టండి.