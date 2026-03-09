Telugu

Dandruff: తలలో చండ్రు ఎక్కువగా ఉందా? వీటితో వదిలించండి

woman-life Mar 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్

ఒక కప్పు నీటిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.

Image credits: Getty
వేపాకులు

వేపాకులో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి చుండ్రును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. కొన్ని వేపాకులను నీటిలో వేసి మరిగించండి. ఆ నీటిని వడకట్టి, వాటితో తలస్నానం చేయాలి

Image credits: Instagram
ఆలివ్ ఆయిల్

ఆలివ్ ఆయిల్‌ను కొద్దిగా వేడి చేసి తలకు పట్టించండి. రాత్రంతా అలాగే ఉంచి, మరుసటి రోజు ఉదయం దువ్వెనతో దువ్వండి. ఇది తలకు చల్లదనాన్ని అందించి, చుండ్రును తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
గుడ్డు

ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే గుడ్డు చుండ్రును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గుడ్డును బాగా గిలకొట్టి, ఆ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించండి. 15-20 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో తలస్నానం చేయండి.

Image credits: Getty
ఉల్లి రసం

ఉల్లి రసం జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఈ రసాన్ని తలకు పట్టించి, 15-20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.

Image credits: Pinterest
పెరుగు

పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. పెరుగును తలకు బాగా పట్టించి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.

Image credits: Getty

