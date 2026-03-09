Dandruff: తలలో చండ్రు ఎక్కువగా ఉందా? వీటితో వదిలించండి

ఒక కప్పు నీటిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
వేపాకులో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి చుండ్రును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. కొన్ని వేపాకులను నీటిలో వేసి మరిగించండి. ఆ నీటిని వడకట్టి, వాటితో తలస్నానం చేయాలి
ఆలివ్ ఆయిల్ను కొద్దిగా వేడి చేసి తలకు పట్టించండి. రాత్రంతా అలాగే ఉంచి, మరుసటి రోజు ఉదయం దువ్వెనతో దువ్వండి. ఇది తలకు చల్లదనాన్ని అందించి, చుండ్రును తగ్గిస్తుంది.
ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే గుడ్డు చుండ్రును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గుడ్డును బాగా గిలకొట్టి, ఆ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించండి. 15-20 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో తలస్నానం చేయండి.
ఉల్లి రసం జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఈ రసాన్ని తలకు పట్టించి, 15-20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.
పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. పెరుగును తలకు బాగా పట్టించి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
