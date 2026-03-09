రష్మిక మందన్న ఉదయం లేవగానే ఖాళీ పొట్టతో నీళ్లు తాగుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు, జీవక్రియకు ఎంతో అవసరం.
రష్మిక మందన్నకు ఎక్కువగా శాకాహార భోజనం తినడమే ఇష్టమే. ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్లో అవకాడో టోస్ట్ తింటుంది.
ఇక సాయంత్రం వేళల్లో ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఇష్టంగా తినే స్నాక్ దాల్చినచెక్క పొడి చల్లి ఉడకబెట్టిన చిలగడదుంప. ఇది ఆమెకు ఎంతో ఇష్టమట.
రష్మిక మందన్నకు స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. చీట్ డే రోజున రకరకాల డెజర్ట్లు తినడానికి ఇష్టపడుతుంది.
టమాటా, బంగాళదుంప, క్యాప్సికమ్ వంటివి కూరగాయలు మాత్రం తినేందుకు ఇష్టపడదు. అవంటే తనకు అలర్జీ అని రష్మిక ఎన్నో సార్లు చెప్పింది.
ఇకరోజు స్కిన్ కేర్ కోసం రష్మిక చాలా సింపుల్ పద్దతిని పాటిస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ముఖాన్ని సాధారణ నీటితోనే శుభ్రపరుస్తుంది.
ముఖం కడుక్కున్నాక మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటుంది. బయటకు వెళ్లే ముందు సన్స్క్రీన్ అప్లై చేయడం వంటివి చేస్తుంది.
