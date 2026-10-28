Achaar Capital: మన దేశపు పచ్చళ్ల రాజధాని ఏదో తెలుసా? విదేశాల్లోనూ ఈ పచ్చళ్లదే హవా
Achaar Capital: మన దేశంలో స్పెషల్ గా పచ్చళ్లకు ఒక రాజధాని ఉందని తెలుసా? దేశం మొత్తం పచ్చళ్లు దొరుకుతున్నా ఒకే ఒక్క ప్లేస్ ని మాత్రమే పచ్చళ్లకు రాజధానిగా ఎందుకు మార్చారు? ఇక్కడి పచ్చళ్లకు ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
ఇక్కడి పచ్చళ్లు ఎందుకంత ఫేమస్..?
ప్రతిరోజూ ఎన్నో రకాల వంటలు డైనింగ్ టేబుల్ పై ఉన్నా కూడా...ఒక్క ముద్ద అయినా పచ్చడితో తినకపోతే చాలా మందికి నిద్రపట్టదు. భోజనం చేశామన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు. మామిడికాయ, నిమ్మకాయ, పచ్చిమిర్చీ, అల్లం, వెల్లుల్లి ఇలా చాలా రకాల పచ్చళ్లు ఉన్నాయి. మన దేశంలో ఊరగాయలు చేయడం కేవలం ఒక వంట కాదు, అదొక సంప్రదాయ కళ. ప్రతీ ప్రాంతానికి, ప్రతి ఇంటికి పచ్చడి తయారీలో ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా సీక్రెట్ ఉంటుంది. ఇన్ని ఉన్నా కూడా... మన దేశంలో స్పెషల్ గా పచ్చళ్లకి ప్రత్యేకంగా ఒక రాజధాని ఉంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
పచ్చళ్ల రాజధాని ఏది?
పానిపట్ ని పచ్చళ్ల రాజధానిగా పిలుస్తారు. చరిత్రలో పానిపట్ అనగానే మనకు పానిపట్ యుద్ధం గుర్తుకు వస్తుంది. అంతేకాదు.. ఈ ప్రదేశం చేనేత రంగానికి కూడా చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ పచ్చళ్ల వ్యాపారం ఒక చిన్న కుటీర పరిశ్రమగా ప్రారంభమై, నేడు దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే భారీ పరిశ్రమగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ నగరంలో పదుల సంఖ్యలో పచ్చళ్ల తయారీ ఫాక్టరీలు, వందలాది ఫేమస్ పచ్చళ్ల దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మామిడి, నిమ్మ, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, మిక్స్డ్ పచ్చళ్లకు దేశ వ్యాప్తంగా కాకుండా విదేశాల్లోనూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.
పచరంగ పచ్చడి...
పానిపట్ పచ్చళ్ల పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిన పేరు పచరంగ పచ్చడి. ఈ సంస్థ ప్రయాణం 1943లో కేవలం 3 రకాల ప్రత్యేక పచ్చడి వంటకాలతో ప్రారంభమైంది. దశాబ్దాల కాలంలో ఇది ఒక స్థానిక బ్రాండ్ నుంచి భారతదేశమంతటా తెలిసిన భారీ నెట్వర్క్గా ఎదిగింది. నేడు పచరంగ పచ్చళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 25కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
ఇక్కడ పచ్చడిని ఎలా తయారు చేస్తారంటే...
పానిపట్లో చేసే సాంప్రదాయ పచ్చడి రుచికి వారి తయారీ విధానమే ప్రధాన కారణం. తాజా కూరగాయలు లేదా పండ్లను ముక్కలుగా కోసి, ఉప్పు తగిలించి ఎండలో ఆరబెడతారు. ఆవాలు, సోంపు, మెంతులు, కారం, నూనెలను సరైన నిష్పత్తిలో కలిపి ఆ ముక్కలకు పట్టిస్తారు. ఈ మిశ్రమాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు లేదా వారాల పాటు ప్రత్యేక పాత్రల్లో ఊరబెడతారు. ఆ సమయంలో మసాలాల రుచి ముక్కలకు పట్టి ఆ ఘాటైన, పుల్లటి కమ్మని రుచి వస్తుంది. పచ్చళ్లు అంటే ఇష్టం ఉన్నవారు జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఇక్కడ పచ్చళ్ల రుచి ఆస్వాదించాల్సిందే.