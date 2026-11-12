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ఆముదం నూనెను తక్కువ అంచనా వేయకండి.. ఎన్నో లాభాలు

life Nov 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Facebook
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పురాతన కాలం నుంచి

ఆరోగ్య, సౌందర్య సంరక్షణ కోసం పురాతన కాలం నుంచి ఆముదం నూనెను ఉపయోగిస్తున్నారు.

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ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్

ఆముదం నూనెలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ, ఫినోలిక్ యాసిడ్స్, అమైనో యాసిడ్స్ వంటి అనేక ప్రయోజనకరమైన అంశాలు ఉన్నాయి.

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కండరాలకు బలాన్ని ఇస్తుంది

ఆముదం నూనె సహజ పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇందులోని పోషకాలు కండరాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగిస్తాయి.

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మొటిమలను నివారిస్తుంది

ఆముదంలో మొటిమలను తగ్గించే ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇందులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చర్మంపై బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయి.

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నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది

ఆముదం నూనెలోని యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు బ్యాక్టీరియాను దరిచేరనివ్వవు. నోటిని శుభ్రంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.

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జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది

విటమిన్ ఇ, ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్లతో నిండిన ఆముదం నూనె జుట్టు రాలడం, చిన్న వయసులోనే జుట్టు నెరవడం వంటి సమస్యలను అరికడుతుంది.

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