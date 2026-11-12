Earrings: చీరల మీదకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్ డిజైన్లు

కెంపులు , పచ్చలు తెల్ల రాళ్లతో చతురస్రాకారపు గడుల డిజైన్లో తీర్చిదిద్దిన సాంప్రదాయ బంగారు బుట్టలు ఇవి.పైన ఫ్లోరల్ స్టడ్ , కింద ముత్యాలతో క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి.
చాంద్బాలి ఇరువైపులా నెమలి డిజైన్లు, మధ్యలో పచ్చలు, కెంపులతో ఎంతో గ్రాండ్గా రూపొందించిన ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
యాంటిక్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్తో పైన నెమలి ఆకారం, కింద బుట్టపై సున్నితమైన పూల చెక్కుడు పనితనం అమెరికన్ డైమండ్స్తో మెరిసిపోతున్నాయి. చీరల మీదకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
ముత్యాలు వేలాడుతూ కింద చిన్న జుంకా ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
నెమలి డిజైన్, రూబీ రాళ్లతో అత్యంత అద్భుతంగా చెక్కిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ జుంకాలు. ముత్యాలతో మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పైన ఆకు ఆకారపు పచ్చని రాయి చుట్టూ మెరిసే తెల్లని రాళ్లతో, కింద జాలీ వర్క్ బుట్టపై పచ్చలతో చేసిన ఎలిగెంట్ డిజైన్.ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్తో కూడిన ఈ బుట్టలు పార్టీవేర్ లుక్ ఇస్తాయి
ఇలాంటి సీజెడ్ స్టోన్స్ తో ఉన్న జుంకాలు మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరల మీద చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి జుంకాలు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. టెంపుల్ జ్యూవెలరీ జుంకాలు మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
మెరిసే తెల్లని రాళ్లతో (CZ) చేసిన నెలవంక ఆకారం మధ్యలో రూబీ, ఎమరాల్డ్ డ్రాప్స్ వేలాడుతూ, కింద అందమైన జుంకాతో జతచేసిన డిజైన్. రిసెప్షన్ లుక్ కి అదిరిపోతుంది.
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