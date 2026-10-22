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వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం అందమైన మెట్టెలు.. ధర కూడా తక్కువే!

life Oct 22 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Silver Linings
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పూల డిజైన్ మెట్టెలు

చిన్న పూల డిజైన్లతో ఉన్న మెట్టెలు పాదాలకు సరికొత్త మెరుపును ఇస్తాయి. చీరలు, చుడీదార్లతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Quirksmith
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నెమలి డిజైన్ మెట్టెలు

నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు క్యూట్‌గా కనిపిస్తాయి. రోజువారీ స్టైలింగ్‌కు కొత్త ఆకర్షణను జోడిస్తాయి.

Image credits: instagram
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బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు

లోటస్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు సింపుల్ గా అందంగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ బరువులో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: eternz.com
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స్ప్రింగ్ స్టైల్ మెట్టెలు

స్ప్రింగ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Smith Jewels
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స్టోన్ మెట్టెలు

రెడ్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: instagram/vaibhavlaxmi_jewellers
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లేటెస్ట్ డిజైన్ మెట్టెలు

మోడ్రన్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. సింపుల్ గా ఉంటూనే స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: unniyarcha.com
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కుందన్స్ మెట్టెలు

కుందన్స్ పొదిగిన ఈ మెట్టెలు పాదాలకు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: unniyarcha.com

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