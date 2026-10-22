చిన్న పూల డిజైన్లతో ఉన్న మెట్టెలు పాదాలకు సరికొత్త మెరుపును ఇస్తాయి. చీరలు, చుడీదార్లతో అందంగా కనిపిస్తాయి.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు క్యూట్గా కనిపిస్తాయి. రోజువారీ స్టైలింగ్కు కొత్త ఆకర్షణను జోడిస్తాయి.
లోటస్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు సింపుల్ గా అందంగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ బరువులో తీసుకోవచ్చు.
స్ప్రింగ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో సెట్ అవుతాయి.
రెడ్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మోడ్రన్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. సింపుల్ గా ఉంటూనే స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
కుందన్స్ పొదిగిన ఈ మెట్టెలు పాదాలకు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్.
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