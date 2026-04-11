Facts: వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయకూడదా? ఈ విషయం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Facts: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వాషింగ్ మెషిన్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్ వాడే విషయం చాలా మంది పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. దీని వల్ల తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది..
చాలా మంది స్త్రీలు మల్టీ టాలెంటెడ్ గా ఉంటారు. ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఓవైపు వంట చేస్తూ.. మరో వైపు ఇంకో పని అలా చేయడం స్త్రీలకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. ఇక.. చాలా మంది వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ చేసి.. దాని పని అది చేసుకుంటుంది కదా.. మరో పనికి వెళ్లిపోతారు. అయితే.. అలా వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని పనులు చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...
వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు... పొరపాటున కూడా స్నానానికి వెళ్లకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది చాలా మందికి సాధారణ విషయంలా అనిపించొచ్చు. కానీ.. దీని వల్ల చాలా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందనే విషయం మీకు తెలుసా?
1.విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదం...
వాషింగ్ మెషిన్ అనేది అధిక స్థాయిలో కంపనాలను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మెషిన్. అయితే.. చాలా కాలం పాటు వాడుతూ ఉండటం వల్ల మెషిన్ లోపల ఉన్న వైర్లు అరగిపోతాయి. లేదా వదులుగా మారతాయి. ఈ మెషిన్ లోపల ఉన్న లైవ్ వైర్ దాని బాడీని గానీ లేదా నీటిని బయటకు పంపే పంపుకు గానీ తాకితే, ఆ విద్యుత్ నీటి ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది.
చాలా ఇళ్లలో, వాషింగ్ మెషిన్, షవర్ ఒకే ప్లంబింగ్ లేదా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థతో కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంటాయి. అందువల్ల.. మెషిన్ నుండి వచ్చే పవర.. పైపులు, సింక్ ద్వారా మీరు స్నానం చేస్తున్న నీటి ద్వారా శరీరానికి తాకే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల కరెంట్ షాక్ తగిలే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి.. ఈ పొరపాటు చేయకపోవడమే మంచిది.
2. వాటర్ స్పీడ్...
చాలా మంది ఇళ్లల్లో వాషింగ్ మెషిన్, షవర్ రెండూ ఒకే పైపు నుండి నీటిని తీసుకుంటూ ఉంటాయి. మీ ఇంట్లో కూడా అలానే ఉంటే.. వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు, స్నానానికి వెళ్తే.. మీకు వాటర్ స్పీడ్ ఎక్కువగా రాకపోవచ్చు. దీని వల్ల హ్యాపీగా స్నానం చేసినా ఫీలింగ్ రాకపోవచ్చు.
3. వైరింగ్లో ఓవర్లోడ్
పాత వైరింగ్ ఉన్న ఇళ్లలో, వాషింగ్ మెషీన్ , ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ హీటర్ (గీజర్) రెండింటినీ ఒకేసారి నడపడం వల్ల సర్క్యూట్ ఓవర్లోడ్ అయి, షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్నిప్రమాదం జరగవచ్చు.
తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు:
వాషింగ్ మెషీన్ వాడటం అయిపోయిన తర్వాత కనీసం 30-40 నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత మాత్రమే స్నానం చేయండి.
మీ ఇంట్లో ఎలక్ట్రికల్ గ్రౌండింగ్ ఎల్లప్పుడూ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి.
వాషింగ్ మెషీన్ బాత్రూమ్లో ఉన్నట్లయితే, తడి చేతులతో స్విచ్ను ఎప్పుడూ తాకవద్దు.