Best Cities: మన దేశంలో హ్యాపీగా, హెల్దీగా బతకాలంటే.. బెస్ట్ నగరాలు ఇవే, ఎందుకంటే..!
Best Cities: మన దేశంలో చాలా నగరాలు ఉన్నాయి. అయితే.. ఎక్కువ ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా,కాలుష్యం బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏ నగరాల్లో జీవించాలో తెలుసా?
ప్రశాంతమైన జీవితానికి కేరాఫ్ అడ్రస్..
లక్షల జీతాలు, ఆకాశాన్ని తాకే భవనాలు ఉన్నా.. పీల్చడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి లేకపోతే ఆ జీవితానికి అర్థం ఏముంటుంది? ప్రస్తుతం మన దేశంలోని పెద్ద పెద్ద నగరాలన్నీ కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకొని ఉక్కిరిబిక్కరి అవుతున్నాయి. కానీ, మన దేశంలో కొన్ని నగరాలు మాత్రం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతూనే, అతి తక్కువ వాయు కాలుష్యంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. కాలుష్యం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే.. మన దేశంలో ఏ నగరాలను ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
జోధ్ పూర్...
జోధ్ పూర్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది. దీనిని మనం బ్లూ సిటీ అని కూడా పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ నగరంలో కాలుష్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దేశంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన గాలి కలిగిన నగరాల్లో ఇది టాప్ లో ఉంది. ఈ నగరంలో వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. చారిత్రక మేహ్రాన్ గడ్ కోట, నీలి రంగు ఇళ్లు, గొప్ప సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలకు ఇది నిలయం. థార్ ఎడారి అంచున ఉన్న ఈ నగరం తక్కువ ఖర్చుతో ప్రశాతంగా జీవించాలి అనుకునేవారికి బెస్ట్ ఛాయిస్.
ఇండోర్...
భారతదేశపు అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా వరస రికార్డులు సృష్టిస్తున్న నగరం ఇండోర్. ఇక్కడ కూడా ఎయిర్ క్వాలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాలుష్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ యంత్రాలతో రోడ్లను శుభ్రం చేస్తారు. నగరాన్ని నిత్యం శుభ్రంగా ఉంచేలా ఇక్కడి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. దేశంలోనే ప్రతిష్ఠాత్మకమైన IIT , IIM రెండూ ఉన్న అతికొద్ది నగరాల్లో ఇండోర్ ఒకటి. పరిశుభ్రత, విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల కలయికతో ఇది ఒక మోడల్ సిటీగా ఎదిగింది.
పూణే..
ముంబైకి దగ్గరలోనే ఉన్నప్పటికీ, ముంబై ఉరుకుల పరుగుల జీవితానికి, కాలుష్యానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండే నగరం పూణే. ఇక్కడ పచ్చదనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, పరిశ్రమలు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి... కాలుష్యం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. 'ఆక్స్ఫర్డ్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్' అని కూడా పూణే నగరాన్ని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థలు ఉన్నాయి. ముంబైకి సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఐటీ, ఇతర కంపెనీలకు, ఉద్యోగులకు ఇది అత్యంత ఇష్టమైన నివాస ప్రాంతంగా మారింది.
4. గ్వాలియర్
మధ్యప్రదేశ్లోని చారిత్రక నగరమైన గ్వాలియర్, తరచుగా కురిసే వర్షాల వల్ల సహజంగానే గాలిని శుభ్రపరుచుకుంటూ ఉంటుంది దీంతో దేశంలోని క్లీన్ సిటీస్ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ నగరాన్ని సిటీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ గా కూడా గుర్తించారు. శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఇది పుట్టినిల్లు కావడం విశేషం.
5.రాయ్ పూర్.
ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని రాయ్పూర్.. ఒకవైపు స్టీల్, పవర్, సిమెంట్ రంగాల్లో భారీ పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఎదుగుతూనే, మరోవైపు కాలుష్యాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నాన్-మెట్రో హబ్లలో రాయ్పూర్ ఒకటి. భారీ పరిశ్రమలు ఉన్నప్పటికీ, కాలుష్యం తక్కువగా ఉండటం విశేషం. తక్కువ ఖర్చుతో మంచి జీవితం కొనసాగించాలి అంటే.. ఈ నగరం బెస్ట్ ఆప్షన్.