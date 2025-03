International Whisky Day అంతర్జాతీయ విస్కీ దినోత్సవం: ఈ బ్రాండ్లు బాగా ఫేమస్ గురూ!

Read Full Gallery

‘మందుబాబులం.. మేము మందుబాబులం.. మందు కొడితె మాకు మేమే మహారాజులం’ అని పాడుకునే వారు ఇండియాలో దాదాపు సగం మంది ఉంటారు. మార్చి 27న అంతర్జాతీయ విస్కీ దినోత్సవం సందర్భంగా భారత్ లో టాప్ విస్కీ బ్రాండ్ల గురించి చర్చించుకుందాం.

ఇవే టాప్

18 ఏళ్ల గ్లెన్‌లివెట్ (The Glenlivet 18 Year Old – The Epitome of Balance)| ధర: 18,500 | దాదాపు రెండు దశాబ్దాల నాటి గ్లెన్‌లివెట్ 18 ఏళ్ల గ్లెన్‌లివెట్ స్పెషల్ సందర్భాల కోసం చేసిన రిచ్ విస్కీ. ఇది అమెరికన్ ఓక్, ఎక్స్-షెర్రీ పీపాల్లో మిక్స్ చేస్తారు.