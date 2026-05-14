Bay Leaf: అన్నం వండేటప్పుడు ఒక్క బిర్యానీ ఆకు వేస్తే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే
Bay Leaf: బిర్యానీ ఆకు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటుంది. ఇది బిర్యానీ, పలావ్ లకు సువాసన ఇచ్చే మసాలా దినుసు మాత్రమే కాదు.. ఔషధాలు నిండిన గని. అన్నం వండేటప్పుడు బిర్యానీ ఆకు వేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.
బిర్యానీ ఆకు అన్నంతో వేస్తే..
మన భోజనంలో ప్రతిరోజూ అన్నం ఉండాల్సిందే. ప్రతి ఇంట్లో రోజూ అన్నం ఉండాల్సిందే. అన్నంతో పాటూ పప్పు, కూరతో తింటారు. ఇక బిర్యానీ, పలావ్ లు కూడా చేసుకుని తింటారు. అన్నం వండటం చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది. అయితే అన్నం వండే ముందు చిన్న చిట్కా పాటిస్తే దాని రుచి మారిపోతుంది. అన్నం వండేటప్పుడు రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేయడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంది. ఇది కేవలం వాసన కోసమే అనుకుంటారు కానీ దీని వెనుక ఎంతో ఆరోగ్యం దాగి ఉంది.
కేవలం సువాసన కోసం మాత్రమే కాదు
బిర్యాని కోసం మసాలా డబ్బాలో బిర్యానీ ఆకు తప్పకుండా ఉంటుంది. చాలామంది దీన్ని బిర్యానీ లేదా పలావ్లో వేసి వదిలేస్తారు. కాని సువాసన కోసం మాత్రమే కాదు.. అన్నంలో కూడా వేసి వండవచ్చు. బిర్యానీ ఆకును వాడటం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జీర్ణక్రియకు అమృతం
అన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కొంతమందిలో అజీర్తి లేదా కడుపు ఉబ్బరాన్ని కలిగిస్తాయి. అన్నం ఉడికేటప్పుడు బిర్యానీ ఆకు వేయడం వల్ల, అందులోని రసాయన సమ్మేళనాలు అన్నంతో కలుస్తాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తాయి. ఇది గ్యాస్, అసిడిటీ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
బిర్యానీ ఆకులో విటమిన్-ఎ, విటమిన్-సి, ఐరన్, పొటాషియం, కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అన్నం వండేటప్పుడు ఆకులోని పోషకాలు అన్నంలోకి చేరి, మనం తినే ఆహారాన్ని పోషకాలతో నిండేస్తాయి.
మధుమేహం నియంత్రణ
ఎంతో మంది టైప్-2 డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారు. వారికి బిర్యానీ ఆకు వల్ల కలిగే మేలు చాలా ఎక్కువ. ఇది శరీరంలోని ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుందని ఎన్నో పరిశోధనలు వివరించాయి. అన్నంలో ఈ బిర్యానీ ఆకు కలపడం వల్ల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్పై సానుకూల ప్రభావం పడుతుంది.
బిర్యానీ ఆకులో రూటిన్, కెఫిక్ యాసిడ్ వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి గుండె రక్తనాళాల గోడలను బలపరుస్తాయి. అంతేకాదు, దీని సువాసన మనసును ప్రశాంతపరిచి, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.