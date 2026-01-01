Avoid milk: ఈ 7 మంది రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగకూడదు
Avoid milk: పాలు తాగడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు. కానీ కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు మాత్రం పాలు తాగకూడదు. వీరు రాత్రిపూట పాలు తాగకూడదని అంటారు. తాగితే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసుకోండి.
పాలు ఎందుకు తాగాలి?
పాలు తాగడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ప్రతిరోజూ గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల ఎన్నో పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ పాలు అత్యవసరమైనవి. పాలలో కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది. కాల్షియం ఎముకలు బలంగా ఉంచేందకు, దంతాలు గట్టిగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. పిల్లల్లో ఎదుగుదలకు కూడ పాలు అత్యవసరం. పాలు శరీరానికి వెంటనే శక్తిని అందిస్తాయి. పాలు తాగడం వల్ల అందులో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ అలసటను తగ్గించి చురుకుగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. ఉదయం లేదా సాయంత్రం పాలు తాగడం ఎంతో మంచిది. వెచ్చని పాలు తాగితే జీర్ణక్రియ చక్కగా జరుగుతుంది. కడుపు మంట, అసిడిటీ వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. పాలు తాగడం వల్ల కూడా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పాలలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు మన రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. అలాగే చర్మాన్ని మెరిపించడంలో, జుట్టు బలంగా పెరగేందుకు కూడా పాలు సహాయపడతాయి. అయితే కొంతమంది మాత్రం పాలు తాగకూడదు. ఇది వారిలో మరింత సమస్యలను పెంచుతుంది.
అధిక బరువు
అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడే వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అయినా పాలు తాగడం, పాలతో చేసిన ఆహారాలు, పానీయాలు తీసుకోవడం వంటివి చేస్తారు. బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లు రాత్రి పాలు తాగకూడదు. వీరు తాగితే పాలల్లో ఉండే కొవ్వు, కేలరీలు శరీరంలో చేరి బరువు పెరుగుతారు. కాబట్టి ఇప్పటికే అధిక బరువుతో బాధపడుతున్న వారు రాత్రిపూల పాలు తాగడానికి దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కొవ్వు తీయని పాలు వీరు తాగకూడదు.
సైనస్, దగ్గు సమస్య
సైనస్, దగ్గు సమస్య ఉన్నవాళ్లు రాత్రి పూట పాలు తాగడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. రాత్రిపూట పాలు తాగే అలవాటు ఉన్న వారిలో శ్లేష్మం ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు కూడా పాలు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వైద్యులు కూడా డయాబెటిస్ రోగులకు రాత్రి పాలు తాగకుండా ఉండాలని సలహా ఇస్తారు. ఇందులో లాక్టోస్ అనే సహజ చక్కెర అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంపై నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీని వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెంచేస్తాయి.
లాక్టోస్ పడని వాళ్లు పాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఇది కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు, ఉబ్బరానికి కారణం అయ్యే అవకాశం ఉంది. గ్యాస్, అజీర్తి లేదా అసిడిటీతో బాధపడేవాళ్లు రాత్రి పాలు తాగకూడదు. ఇది ఈ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. శరీరంలో వాపులు ఉన్నవాళ్లు పాలు తాగడం మానేయాలి. ఇందులో ఉండే సంతృప్త కొవ్వు వాపును మరింత పెంచుతుంది. కాలేయ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు కూడా పాలకు దూరంగా ఉంటే ఎంతో మంచిది. ముఖ్యంగా మీకు ఫ్యాటీ లివర్ లేదా లివర్ వాపు ఉంటే పాలు తాగొద్దు. ఈ సమస్యలన్నీ పాలు తాగడం వల్ల మరింత ముదిరిపోతాయి.