Late Night Dinner: రోజూ ఆలస్యంగా డిన్నర్ చేస్తే ఏమౌతుంది? శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
Late Night Dinner: పని కారణంగా, ప్రతిరోజూ ఆలస్యంగా డిన్నర్ చేస్తున్నారా? దీని వల్ల మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసా? ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది ముఖ్యమా? లేక ఏ టైమ్ లో తింటున్నాం అనేది ముఖ్యమా?
రాత్రిపూట తినే అలవాటు ఉందా?
ప్రస్తుత కాలంలో లైఫ్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అర్థరాత్రి 11, 12 దాటే వరకు ఎవరూ పడుకోవట్లేదు. ఈ కారణంగానే డిన్నర్ కూడా చాలా ఆలస్యంగా చేస్తున్నారు. ఇది ఒక ఫ్యాషన్ గా మారిపోయింది. కానీ, రాత్రి సమయం అనేది మన శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యే సమయం. అలాంటి సమయంలో భారీగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అసలు, ప్రతిరోజూ ఆలస్యంగా తినడం వల్ల హెవీగా బరువు పెరుగుతారు. ఇంకా ఎన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తినడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవే:
1. జీర్ణక్రియ సమస్యలు & ఎసిడిటీ తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం వల్ల కడుపులోని ఆమ్లాలు (Acids) పైకి వచ్చి ఎసిడిటీ, గ్యాస్, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి. రాత్రి సమయంలో జీర్ణ వ్యవస్థ వేగం తగ్గుతుంది, దీనివల్ల ఆహారం సరిగ్గా అరగక కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపిస్తుంది.
2. వేగంగా బరువు పెరగడం రాత్రివేళ మన శరీర జీవక్రియ రేటు చాలా మందగిస్తుంది.ఆలస్యంగా తిన్నప్పుడు కలగలిసే కేలరీలు శక్తిగా మారడానికి బదులు శరీరంలో కొవ్వు (Fat) రూపంలో నిల్వ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఊబకాయం లేదా బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
3. నిద్రలేమి కడుపు నిండా ఆహారం ఉండి జీర్ణక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు శరీరం విశ్రాంతి స్థితికి వెళ్లలేదు.దీనివల్ల మంచి నిద్ర పట్టక రాత్రంతా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. పదే పదే మెలకువ వస్తూ ఉటుంది. దీని వల్ల.. మరుసటి రోజు.. అలసట, నీరసానికి దారితీస్తుంది.
4. షుగర్ (మధుమేహం) పెరిగే ప్రమాదం రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం వల్ల రక్తంలో ఇన్సులిన్ తీవ్రత మారుతుంది. దీనివల్ల శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నియంత్రించడం కష్టమై, దీర్ఘకాలంలో 'టైప్-2 డయాబెటిస్' వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
5. గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తినే అలవాటు ఉన్నవారిలో బిపి (రక్తపోటు), కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి..?
సరైన సమయం: రాత్రి భోజనాన్ని వీలైనంత వరకు రాత్రి 7:00 నుండి 8:00 గంటల లోపు పూర్తి చేయడం మంచిది.
గ్యాప్ ఇవ్వండి: తిన్న తర్వాత కనీసం 2 నుండి 3 గంటల సమయం తర్వాతే నిద్రపోవాలి.
లైట్ ఫుడ్: ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఆలస్యమైతే, మైదా, వేపుళ్లు, మసాలా పదార్థాలు కాకుండా ఆవిరిపై ఉడికించినవి లేదా లైట్ ఫుడ్ (సూప్స్, పండ్లు, సలాడ్స్) తీసుకోవడం మంచిది.