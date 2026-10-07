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అరతులంలో అదిరిపోయే బంగారు నెక్లెస్ డిజైన్లు

life Oct 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:dharm jewellers pandavpura
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ఫ్లవర్ పెండెంట్ డిజైన్

అరతులం బరువులో వచ్చే నెక్లెస్ ఇది. దీనికి ఉన్న ఫ్లవర్ పెండెంట్ మీ లుక్‌ను మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: Senco Gold & Diamonds
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రూబీ పెండెంట్ నెక్లెస్

గులాబీ రంగు రాళ్లతో వచ్చిన పెండెంట్ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. పాతకాలం నాటి ట్రెడిషనల్ ఆభరణాలను ఇది గుర్తుచేస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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ముత్యాల నెక్లెస్ డిజైన్

రూబీ స్టోన్స్, ముత్యాల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ నెక్లెస్ చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. చీరలు, లెహెంగాలపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: India Mart
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సింపుల్ గోల్డ్ నెక్లెస్

కేవలం అరతులం బరువులో వచ్చే ఈ సింపుల్ నెక్లెస్ ఎంతో ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. లెహెంగాలపై దీన్ని ధరిస్తే మీ స్టైల్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: P.C. Chandra Jewellers
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మెడకు నిండుగా ఉండే డిజైన్

తక్కువ బరువులో మెడకు నిండుగా కనిపించే బెస్ట్ డిజైన్ ఇది. ఆరు గ్రాముల్లోనే వచ్చే ఈ నెక్లెస్ ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: the rajlaxmi jewellers
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గోల్డ్ బాల్స్ నెక్లెస్

చిన్నచిన్న గోల్డ్ బాల్స్ వేలాడుతూ ఉండే ఈ నెక్లెస్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది కూడా కేవలం అరతులం బరువులోనే లభిస్తుంది.

Image credits: India Mart
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మువ్వల గోల్డ్ నెక్లెస్

కింద చిన్న మువ్వలు వేలాడుతూ ఉండే ఈ నెక్లెస్ ఎంతో క్యూట్‌గా ఉంటుంది. ఐదు నుంచి ఆరు గ్రాముల బరువులో దీన్ని సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: India mart

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