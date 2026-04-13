Marriage Rituals: ఇక్కడ పెళ్లైన 15 రోజులకే విడిపోతారు.. తర్వాత మరో పెళ్లి..!
Marriage Rituals: జీవితంలో పెళ్లి ఒక్కసారే వస్తుంది. ఒక్కసారి ఆ దేవుడు వేసిన బంధాన్ని నూరేళ్లు కాపాడుకోవాలనే తాపత్రయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే.. ఈ దేశంలో మాత్రం అలా కాదు..పెళ్లైన 15 రోజులకే విడిపోతారు.
భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహాన్ని ఒక పవిత్రమైన బంధంగా పరిగణిస్తారు. పెళ్లి చేసుకున్నవారికి జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండాలని నమ్ముతారు. ఆ బంధానికి విలువ ఇచ్చి.. జీవితాంతం కలిసి జీవిస్తారు. కష్ట సుఖాల్లో ఒకరికి మరొకరు తోడుగా నిలుస్తారు. అయితే.. ఈ మధ్యకాలంలో భారత్ లో కూడా విడాకుల రేటు పెరిగింది. అయితే.. ఆ విడాకులు తీసుకోవాలన్నా చట్టం నుంచి అనుమతి అవసరం. అంతేకాదు.. విడాకుల తర్వాత భర్త ఆదాయం నుంచి భార్యకు భరణం కూడా ఇస్తారు.
కానీ ఒక దేశంలో ఇందుకు భిన్నంగా జరుగుతుంది. అంటే.. అక్కడ ప్రజలు వాళ్లకు నచ్చినన్ని సార్లు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. విడాకులు తీసుకోవడానికి స్పెషల్ గా చట్టం అనేది కూడా ఏదీ ఉండదు. విడిపోయిన తర్వాత భార్య భరణం ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. కాంట్రాక్ట్ పద్దతిలో పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎవరికి నచ్చిన వాళ్లను వారు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. కాంట్రాక్ట్ ముగియగానే విడిపోతారు. మరి ఇలాంటి పద్ధతి ఏ దేశంలో ఉంది? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇండోనేషియాలో కాంట్రాక్ట్ వివాహాలు..
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పర్యాటక కేంద్రంగా పేరు గాంచిన ఇండోనేషియాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా పుంచాక్ వంటి పర్వత ప్రాంతాల్లో ఈ కాంట్రాక్ట్ పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్లు ఇలా పెళ్లి చేసుకోవడం వెనక చాలా సామాజిక, ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయి.
నికా ముతా అంటే ఏమిటి?
ముతా అంటే అరబిక్ భాషలో ఆనందం లేదా సుఖం అని అర్థం. ఇది తాత్కాలిక వివాహ ఒప్పందం. అంటే.. పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందే ఎంత కాలం కలిసి ఉండాలో ఇద్దరూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. వారు డీల్ కుదర్చుకున్న సమయం ముగియగానే విడిపోతారు.
విదేశీయులతోనూ వివాహం...
ఈ ప్రాంతానికి పర్యాటకులు వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్ నుండి వచ్చే పర్యాటకులు ఇండోనేషియాలో విహార యాత్రకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి స్థానికులు మహిళలను వివాహం చేసుకుంటారు. వారు అక్కడ ఉన్నంత కాలం మహిళకు భర్తగా ఉండి, వెళ్లేటప్పుడు.. ఇంతకాలం తమకు భార్యగా ఉన్నందుకు డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు. దీనిని కొందరు వ్యభిచారంగా పరిగణిస్తారు.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు లేదు: ఇండోనేషియా అధికారిక చట్టాల ప్రకారం ఈ కంట్రాక్ట్ వివాహాలకు ఎటువంటి చట్టబద్ధత లేదు. దీనిని కేవలం మతపరమైన ముసుగులో జరిగే రహస్య వివాహాలు గానే పరిగణిస్తారు. ఈ వివాహాల వల్ల పుట్టే పిల్లలకు తండ్రి ఆస్తిలో హక్కులు ఉండవు. అలాగే విడాకుల తర్వాత భార్యకు ఎటువంటి భరణం (Alimony) లభించదు.
పేదరికమే ప్రధాన కారణం...
అక్కడి మహిళలు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం తీవ్రమైన పేదరికం. తమ కుటుంబాలను పోషించుకోవడానికి, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి వారు ఈ రిస్క్ తీసుకుంటారు. ఒక్కో వివాహానికి వీరు సుమారు $300 నుండి $500 వరకు తీసుకుంటారు. వీరు పెళ్లిని ఒక బంధంలా కాకుండా... కేవలం డబ్బులు సంపాదించే వ్యాపారంగా పరిగణిస్తారు.
భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహం ఏడు జన్మల బంధంగా భావిస్తే, ఇక్కడ ఇది కేవలం కొన్ని రోజుల ఒప్పందంగా మిగిలిపోవడం విచారకరం. మానవ హక్కుల సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు ఈ పద్దతిని అరికట్టాలని ఇండోనేషియా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉన్నాయి.