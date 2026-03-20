Electricity Saving Tip: సమ్మర్లో బిల్లు డబుల్ అవుతుందా? ఇలా చేస్తే సగానికి తగ్గుతుంది
Electricity Saving Tip: సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంటాయి. వచ్చే కరెంటు బిల్లు చూస్తే గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది. అయితే చిన్న చిన్న మార్పులతో మీ విద్యుత్ బిల్లును 30% నుంచి 50% వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
కరెంటు బిల్లు డబుల్ అవుతోందా?
మీ కరెంటు బిల్లు డబుల్ అవుతోందా? కంగారు పడకండి. మీ ఇంట్లోనే మీరు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే మీ బిల్లు పెరగడానికి కారణం. వేసవిలో ఏసీలు, కూలర్లు వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అవే మన నెలవారీ బడ్జెట్ను తలకిందులు చేస్తున్నాయి. చాలామంది ఏసీని 16 డిగ్రీల్లో పెట్టి లేదా పాత కాలపు ఫ్యాన్లు వాడి అనవసరంగా కరెంటును వృథా చేస్తుంటారు. మరి బిల్ కూల్గా ఉంటూనే బిల్ తగ్గించొచ్చు. అయితే ఏసీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి? ఏ ఫ్యాన్లు వాడితే కరెంటు ఆదా అవుతుందనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏసీ (Air Conditioner) వాడకంలో జాగ్రత్తలు
చాలామంది ఏసీని 16°C లేదా 18°C దగ్గర పెడతారు. దీనివల్ల కంప్రెషర్ మీద లోడ్ పడి కరెంటు ఎక్కువగా కాలుతుంది. ఏసీని ఎప్పుడూ 24°C నుంచి 26°C మధ్య ఉంచుకోవాలి. ఇది శరీరానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది, విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది.
రాత్రంతా ఏసీ అవసరం ఉండదు. తెల్లవారుజామున ఆగిపోయేలా టైమర్ పెట్టుకోండి. ఏసీ ఫిల్టర్లను నెలకు ఒకసారి క్లీన్ చేస్తే కూలింగ్ త్వరగా వస్తుంది.
కూలర్ ఉపయోగించే వారు
కూలర్ను మూసి ఉన్న గదిలో కాకుండా, కిటికీ దగ్గర ఉంచండి. గదిలో గాలి బయటకు వెళ్లేలా (Ventilation) ఉంటేనే కూలర్ బాగా పనిచేస్తుంది. హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్లో దుమ్ము పేరుకుపోతే మోటార్పై భారం పడుతుంది. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయండి.
లైట్లు, ఫ్యాన్లు
LED వైపు మారండి. సాధారణ బల్బుల కంటే LED బల్బులు 80% తక్కువ విద్యుత్తును వాడుకుంటాయి. పాత ఫ్యాన్ల కంటే BLDC ఫ్యాన్లు తక్కువ కరెంటుతో ఎక్కువ గాలిని ఇస్తాయి. వీలైతే వీటిని అమర్చుకోండి. పగటిపూట కిటికీలు తెరిచి ఉంచండి. అనవసరంగా లైట్లు వేయకండి.
మాటిమాటికీ డోర్ తీయోద్దు
ఫ్రిజ్ను గోడకు అతుక్కొని ఉంచకూడదు. కనీసం 6 అంగుళాల గ్యాప్ ఉండాలి. వేడి ఆహారాన్ని నేరుగా ఫ్రిజ్లో పెట్టకండి. అది చల్లబడటానికి ఫ్రిజ్ ఎక్కువ విద్యుత్ను తీసుకుంటుంది. ఫ్రిజ్ డోర్ మాటిమాటికీ తీయడం వల్ల లోపల కూలింగ్ తగ్గి, కంప్రెషర్ మళ్లీ రన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది.
ఉపయోగించని ప్లగ్స్ తీసేయండి
టీవీ, కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ ఛార్జర్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా, ప్లగ్ సాకెట్లో ఉంటే స్వల్పంగా విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. పని పూర్తయ్యాక ప్లగ్లను తీసేయడం మంచిది.
ఇంటి పైకప్పుపై వైట్ పెయింట్ లేదా కూలింగ్ టైల్స్ వేయడం వల్ల గది ఉష్ణోగ్రత 4-5 డిగ్రీలు తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఏసీ వాడకం తక్కువగా ఉంటుంది.