Spider web in the house: ఇంట్లో సాలీడు గూడు కట్టడం శుభమా? అశుభమా?
Spider web in the house: చాలా మంది ఇంట్లో సాలీడు పురుగులు గూళ్లు కట్టుకుంటూ ఉంటాయి. అవి కనిపించగానే.. దాదాపు అందరూ శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవి ఇంట్ల ఉంటే ఏమౌతుంది?
సాలీడు గూళ్లకు సంబంధించి చాలా నమ్మకాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో సాలీడు గూడు కట్టుకోవడం శుభప్రదమని కొందరు భావిస్తే, అశుభం అని మరి కొందరు భావిస్తారు. సాలె పురుగు ఇంట్లో గూడు అల్లుతుంది కాబట్టి, ఆ ఇల్లు ప్రతికూల శక్తులకు నిలయంగా మారుతుందని కొందరి నమ్మకం. అక్కడ సూక్ష్మ జీవులు, దుష్ట శక్తులు నివసిస్తాయని చెబుతారు. అయితే, ఇంట్లో సాలెపురుగు గూడు కట్టడం శుభం అని నమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు. అసలు వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది? ఈ రెండు వాదనల్లో ఏది నిజం అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
సాలెగూళ్లకు సంబంధించిన నియమాలు కేవలం నమ్మకాలు , సంప్రదాయాలలోనే కాకుండా, వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా ప్రస్తావించారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఒకవేళ సాలెపురుగు ఇంటిలోని ఏదైనా నిలువు మూల (vertical corner)లో గూడు అల్లితే, అది సంపద, ఆస్తి , విజయం పెరుగుదలకు సంకేతంగా పరిగణిస్తారు.
1. ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండటం ఎందుకు అశుభప్రదం?
ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండటం గురించి అనేక నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అటువంటి నమ్మకాలలో కొన్ని, ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండటం అశుభప్రదమని చెబుతాయి. ఇంట్లో సాలెగూడు ఉంటే, అది ప్రతికూల శక్తిని (negative energy) అత్యంత వేగంగా గ్రహిస్తుందని అంటారు. అటువంటి ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు మరింత చురుకుగా పనిచేస్తాయి. ఆ కుటుంబ సభ్యులలోనూ, ఆ ఇంట్లో నివసించే వారిలోనూ విపరీతమైన బద్ధకం, మానసిక చిరాకు , అధిక ప్రతికూల ఆలోచనలు చోటుచేసుకుంటాయి. అనేక సాలెగూళ్లు ఉన్న ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక వాస్తు దోషం ఉంటుందని భావిస్తారు. ఇది ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. ఎంత డబ్బు సంపాదించినప్పటికీ, ఆ ఇంట్లో డబ్బు నిలవదు. సాలెగూళ్లు ఉన్న ఇల్లు సుఖసంతోషాలు , శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. ఆ ఇంట్లో నివసించే వారు ఏదో ఒక కారణం చేత నిరంతరం ఆందోళనలకు గురవుతుంటారు. ఇంట్లో సాలెగూళ్లు ఉండటం అనేది మన సామాజిక జీవితం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు లేదా కుటుంబ జీవితంపైనే కాకుండా, మన ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సాలెగూళ్లు దుమ్ము , మురికిని పెంచుతాయి. ఇవి అలర్జీలు, ఆస్తమా , శ్వాసకోశ సమస్యలకు కారణమవుతాయి. కేవలం మతపరమైన కారణాల వల్లనే కాకుండా, ఆరోగ్యపరంగా కూడా సాలెగూళ్లు అశుభకరమైనవిగా పరిగణిస్తారు.
2. ఇంట్లో సాలెగూడు అల్లడం ఎందుకు శుభప్రదంగా భావిస్తారు?
శకునాల ప్రకారం, ఉదయం నిద్రలేవగానే ఒక సాలెపురుగు గోడ ఎక్కడం మీకు కనిపిస్తే, అది ఒక శుభసూచకం. దీని అర్థం ఏమిటంటే, మీరు మీ వృత్తి లేదా పని రంగంలో త్వరలోనే ఉన్నత స్థానానికి ఎదుగుతారు. మీ కలలో ఒక సాలెపురుగు గోడ పైకి ఎక్కడం కనిపిస్తే, అటువంటి కలలు కూడా శుభప్రదమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఇవే కాకుండా, ఒక సాలెపురుగు తన గూడును అల్లడం చూడటం కూడా మీరు త్వరలోనే విజయాన్ని సాధిస్తారని సూచిస్తుంది. ఒకవేళ సాలెపురుగు మీ బట్టలపై పడితే, అది ఆర్థిక లాభాన్ని సూచిస్తుందని చెబుతారు.