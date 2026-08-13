Dal: ఎక్కువ టైమ్ లేనప్పుడు.. పప్పు తొందరగా ఉడకాలా? ఈ ఒక్క చిట్కా ఫాలో అయితే చాలు..!
Dal: కుక్కర్ లో వండినా కూడా పప్పు ఉడకడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం పడుతుందా? అయితే, కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు, చాలా తక్కువ సమయంలోనే పప్పు తొందరగా ఉడకడమే కాదు, రుచి కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
పప్పు..
భారతీయులు రెగ్యులర్ గా చేసుకునే వంటల్లో పప్పు ముందు వరసలో ఉంటుంది. సీజన్, టైమ్ తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడైనా అందరూ పప్పును ఇష్టంగా తింటారు. పప్పు తినడానికి కమ్మగానే ఉంటుంది. కానీ.. పప్పు వండటానికే చాలా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కుక్కర్ లో వండినా కూడా.. పప్పు ఉడకడానికి చాలా ఎక్కువ సమయమే పడుతుంది. టైమ్ ఎక్కువగా లేనప్పుడు పప్పు వండటం కష్టం అని ఫీల్ అవుతున్నారా? అయితే.. సింపుల్ చిట్కాలతో పప్పు తొందరగా, టేస్టీగా వండొచ్చు. ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...
1. పప్పును దోరగా వేయించండి:
వండే ముందు పప్పును నూనె లేకుండా పొడిగా 2–3 నిమిషాలు వేయించడం వల్ల అందులోని తేమ తగ్గుతుంది. తర్వాత నీటిలో పప్పును నానపెట్టినప్పుడు అది తొందరగా మెత్తగా మారుతుంది. దీనివల్ల వంట సమయం తగ్గడమే కాకుండా, పప్పుకు మంచి గుమగుమలాడే కమ్మని రుచి వస్తుంది.
2. పొట్టు తీసిన పప్పును ఎంచుకోండి:
పప్పు తొందరగా ఉడకాలి అనుకున్నప్పుడు.. పొట్టు ఉన్న పప్పు కాకుండా... పొట్టు లేని పప్పును ఎంచుకోవాలి. ఇలాంటి పప్పును ఎంచుకుంటే చాలా తొందరగా ఉడుకుతుంది.
3.సరిగా ఉడకకపోతే..
పప్పు ఎప్పుడైనా సరిగా ఉడకకపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పప్పును కాస్త ఆరనిచ్చి.. బ్లెండర్ లో తిప్పితే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల.. పప్పు చాలా క్రీమీగా మారుతుంది. రుచి కూడా కమ్మగా ఉంటుంది.
4. ఉప్పును చివర్లోనే వేయండి:
చాలామంది వండేటప్పుడే ఉప్పు వేస్తారు. కానీ మొదట్లోనే ఉప్పు వేస్తే పప్పు పైపొర గట్టిపడి ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందుకే పప్పు సగంపైగా ఉడికిన తర్వాతే ఉప్పు కలపాలి.
5. టమోటాలు, పులుపును ఆఖరులో మాత్రమే కలపండి:
టమోటాలు, చింతపండు, నిమ్మకాయ వంటి ఆమ్ల (Acidic) గుణం ఉన్న పదార్థాలు పప్పు మెత్తగా మారకపోగా, గట్టిగా మారుతుంది. కాబట్టి పప్పు బాగా ఉడికిన తర్వాత, తాలింపు వేసే సమయంలో మాత్రమే టమోటాలను కలపడం మంచిది.
6. చిటికెడు బేకింగ్ సోడా వేయండి:
ఇది పాతకాలపు సీక్రెట్ ట్రిక్! పప్పు ఉడికించేటప్పుడు చిటికెడు (సుమారు ⅛ టీస్పూన్) బేకింగ్ సోడా వేస్తే పప్పు చాలా వేగంగా ఉడుకుతుంది. ఎక్కువ వేస్తే రుచి మారుతుంది కాబట్టి చిటికెడు మాత్రమే వాడండి.
పప్పు వండేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులు..
పప్పు సరిగ్గా కడగకపోవడం: కడగకపోతే పప్పుపై ఉన్న స్టార్చ్ ఉడికే ప్రక్రియను నెమ్మదిస్తుంది.
ఎక్కువ నీళ్లు పోయడం: అవసరానికి మించి నీళ్లు పోస్తే ఉష్ణోగ్రత తగ్గి ఉడకడానికి టైమ్ పడుతుంది.
పులుపును ముందే వేయడం: టమోటాలు, చింతపండు ముందే వేయకూడదు.
సిమ్లోనే ఉంచడం: మొదట్లో కాసేపు పెద్ద మంటపై ఉడికిస్తే పప్పు త్వరగా ఉడుకుతుంది.
పప్పు రుచి పెరగాలంటే..
గార్నిషింగ్: వంట పూర్తయ్యాక తాజా కొత్తిమీర లేదా కరివేపాకు చల్లితే వాసన, రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి.
నెయ్యి తాలింపు: నూనెకంటే నెయ్యి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, ఇంగువతో పోపు పెడితే పప్పు రుచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది.
తాజా మసాలాలు: వేయించిన జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వాడితే రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుచి రావడం పక్కా.