Love Psychology: ప్రేమించిన వారి మీదే ఎక్కువ కోపం ఎందుకు చూపిస్తారు?
Love Psychology: మన చుట్టూ ఉన్న చాలా మంది తమను ఎంతగానో ప్రేమించే భార్య, తల్లి, స్నేహితులను మరింత ఎక్కువగా బాధ పెడుతూ ఉంటారు. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వారు అలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తారు? వీరి గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది..
Love Psychology
మనల్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే వారిని లేదా మనల్ని అమితంగా ఇష్టపడే వారిని మనం మాటలతో బాధపెట్టడం అనేది వినడానికి వింతగా అనిపించినా, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మందిలో కనిపించే ఒక మానసిక ప్రవృత్తి. దీని వెనుక ఉన్న బలమైన సైకలాజికల్ కారణాలను (Psychological Reasons) శాస్త్రవేత్తలు ఇలా వివరిస్తున్నారు:
1. సురక్షితమైన భావన (Sense of Safety)
మనం బయటి వ్యక్తులతో లేదా మనల్ని పెద్దగా ఇష్టపడని వారితో చాలా మర్యాదగా ఉంటాం. ఎందుకంటే, వారితో కఠినంగా ఉంటే వారు మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారనే భయం ఉంటుంది. కానీ మనల్ని ఇష్టపడే వారి దగ్గర మనకు ఆ భయం ఉండదు.
సైకాలజీ: "నేను ఏమన్నా వీరు నన్ను వదిలి వెళ్లరు" అనే ఒక అతి నమ్మకం (Unconscious Security) మనల్ని వారిపై కోపం చూపించేలా చేస్తుంది. మనం వారిని ఒక 'సేఫ్ టార్గెట్'గా భావిస్తాం.
2. మనసులోని అసహనాన్ని వెళ్లగక్కడం (Displacement of Emotion)
రోజంతా ఆఫీసులోనో లేదా బయటో ఎదురైన అవమానాలను, కోపాన్ని మనం అక్కడ చూపించలేం. ఆ అణిచివేసిన కోపం అంతా ఇంటికి రాగానే మనల్ని ప్రేమించే వారిపై చూపిస్తాం.
ఎందుకు?: బయట వ్యక్తులపై కోపం చూపిస్తే వచ్చే పరిణామాలు భయంకరంగా ఉండవచ్చు, కానీ మనవారు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారనే సాకుతో వారిని 'పంచ్ బ్యాగ్'లా వాడుకుంటాం.
3. అధిక సాన్నిహిత్యం (Emotional Proximity)
మనం ఒక వ్యక్తికి ఎంత దగ్గరైతే, వారిపై మనకు అంత ఎక్కువ అంచనాలు (Expectations) ఉంటాయి. వారు మన మనసులో మాటను చెప్పకుండానే అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటాం.
కారణం: వారు మన అంచనాలను అందుకోలేనప్పుడు మనకు కలిగే నిరాశ కోపంగా మారి, మాటల రూపంలో వారిని గాయపరుస్తుంది.
4. మనలోని బలహీనతలను చూడలేకపోవడం (Mirroring)
మనల్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారు మనకు అద్దం లాంటి వారు. మనలోని లోపాలను వారు ఎత్తి చూపినా లేదా మన బలహీనతలు వారికి తెలిసినా మనకు అసహనం కలుగుతుంది.
ఆ అభద్రతా భావం (Insecurity) వల్ల, మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి (Self-Defense) అవతలి వారిని మాటలతో అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
5. ప్రేమను పరీక్షించడం (Testing the Bond)
కొంతమంది తమ భాగస్వామి లేదా స్నేహితులు తమను ఎంతవరకు భరిస్తారో చూడాలని అపస్మారక స్థితిలో (Subconsciously) ప్రయత్నిస్తారు. "నేను ఇంత దారుణంగా మాట్లాడినా వీరు నన్ను ప్రేమిస్తారా?" అని బంధం బలాన్ని పరీక్షించే క్రమంలో వారిని బాధపెడతారు.
దీనివల్ల కలిగే నష్టం:
మొదట్లో వారు మనల్ని క్షమించినా, పదే పదే మాటలతో గాయపరచడం వల్ల బంధంలో 'ఎమోషనల్ డిస్టెన్స్' (మానసిక దూరం) పెరుగుతుంది. చివరకు అది బంధం తెగిపోయే వరకు వెళ్తుంది.
ఏం చేయాలి?
ఆగి ఆలోచించండి: కోపం వచ్చినప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆగి, "నేను ఎవరి మీద కోప్పడుతున్నాను? వారు నాకు ఎంత ముఖ్యమో?" అని ఆలోచించండి.
సారీ చెప్పండి: పొరపాటున బాధపెడితే అహంకారం పక్కన పెట్టి వెంటనే క్షమాపణ కోరండి.
కృతజ్ఞత: మనల్ని భరించే వారు దొరకడం మన అదృష్టం అని గుర్తించి, వారికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని పెంచండి.
ముగింపు: మనల్ని ఇష్టపడే వారు మన "ఓదార్పు" కావాలి కానీ, మన "కోపానికి బలి" కాకూడదు.