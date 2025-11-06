Safety Pin: ఒక్క సేఫ్టీ పిన్ ధర రూ.69,000.. మీరు కొంటారా..?
Safety Pin: బ్రాండెడ్ దుస్తులు, బూట్లు లాంటి వస్తువులు.. సహజంగానే ధర ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ… ఒక సేఫ్టీ పిన్ ధర రూ.69000 అంటే మీరు నమ్మగలరా? మీరు నమ్మకపోయినా ఇదే నిజం. ఓ ప్రముఖ బ్రాండెడ్ కంపెనీ వీటిని అమ్ముతోంది.
Safety Pin
సేఫ్టీ పిన్ ని రెగ్యులర్ గా ప్రతి ఒక్కరూ వాడుతూనే ఉంటారు. మరీ ముఖ్యంగా... స్త్రీలు చీర కట్టుకొనేటప్పుడు వీటిని వాడుతూ ఉంటారు. రెగ్యులర్ గా ఎక్కడికి వెళ్లినా తమ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు. వీటి ధర ఎంత ఉంటుంది..? మహా అయితే రూ.10 నుంచి రూ.20 ఉంటుంది. కానీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఒక సేఫ్టీ పిన్ అడుగుపెట్టింది. దాని ధర వింటే ఎవరికైనా ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి. ప్రాడా అనే కంపెనీ తయారు చేసిన ఈ పిన్ ధర దాదాపు రూ.69,000 కావడం గమనార్హం.
షాకింగ్ ధర..
ఏంటి..? ఒక సేఫ్టీ పిన్ ధర రూ.69,000 అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అంత ధర పెట్టడానికి.. దాని మీద ఏమైనా బంగారం, వజ్రాలు పొదిగారా అనే అనుమానం రావడం చాలా సహజం. కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు. కేవలం... ఆ పిన్ కి ఒకవైపు దారంతో అల్లి ఉంది. అంతకు మించి అందులో చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. రెండు, మూడు రంగుల కాంబినేషన్ లో అందుబాటులో ఉంది. చిన్న సిగ్నేచర్ లోగో కూడా ఉండటం విశేషం.
బ్రాండెడ్ సేఫ్టీ పిన్
ఒక ఫ్యాషన్ ఇన్ఫుయెన్సర్ ఒకరు ప్రాడా కంపెనీ తయారు చేసిన ఈ సేఫ్టీ పిన్ గురించి ఒక వీడియో చేశారు. దానిలో దీని ధర 775 డాలర్లుగా ఉంది. మన కరెన్సీలోకి మారిస్తే దాదాపు రూ.69,000 గా ఉండటం విశేషం. అయితే... ప్రస్తుతం ఈ సేఫ్టీ పిన్ గురించి చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారగా... నెటిజన్ల రియాక్షన్ అదిరిపోయింది.
నెటిజన్లు చేస్తున్న కామెంట్స్ అదిరిపోయాయి. ఎక్కువ మంది.. ఈ సేఫ్టీ పిన్ ని ఎవరు కొంటున్నారు? ఆ కొనేవారి డీటైల్స్ చెప్పండి ప్లీజ్ అంటూ కామెంట్స్ చేయడం విశేషం. ఈ ప్రాడా అనేది 1913లో మారియో ప్రాడా స్థాపించిన ఇటాలియన్ లగ్జరీ ఫ్యాషన్ హౌస్. ఇది హ్యాండ్ బ్యాగులు, బూట్లు, ఫ్యాషన్ వస్తువులను విక్రయిస్తూ ఉంటుంది.