Viral: తప్పు నాదే, మీకు పరీక్షలంటే ఏంటో చెప్పలేక పోయాను.. అందుకే ఈ శిక్ష
Viral: పరీక్షలకు అసలు అర్థం ఏంటో నేను విద్యార్థులకు చెప్పలేకపోయాను. అలాగే టీచర్లను కూడా మార్గదర్శనం చేయలేకపోయాను. అందుకే జరిగిన ఈ తప్పుకు నాదీ కూడా బాధ్యత ఉంది. అందుకే ఈ నాకు నేనే శిక్ష వేసుకుంటున్నాను.
పరీక్షలో చీటింగ్
"మీరు ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూశారా? మళ్లీ ఒకసారి చూడండి. విద్యార్థులు పరీక్షలో ఎలా చీటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారో చూడండి. వారు ఎవరిని మోసం చేస్తున్నారు? తమను తామే మోసం చేసుకుంటున్నారు. తాము చాలా తెలివైనవాళ్లమని, ఇలా చీటింగ్ చేస్తే మార్కులు వస్తాయని అనుకుంటున్నారు. కానీ వాస్తవానికి వారు తమ భవిష్యత్తునే నాశనం చేస్తున్నారు."
ఉపాధ్యాయుల నిర్లక్ష్యం
"ఇలాంటి చర్యలను ఆపాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులది. కానీ కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించడం లేదు. అంతేకాదు, వారిలో ఒకరు ప్రశ్నాపత్రం లీక్ చేశారు. ఆ ఉపాధ్యాయుడిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాము."
నా వైఫల్యం కూడా ఉంది
“నేను కూడా నా బాధ్యతను సరిగా నిర్వర్తించలేకపోయాను. పరీక్ష అంటే ఏమిటో మీకు వివరించలేకపోయాను. పరీక్ష అనేది కేవలం ఒక థర్మామీటర్ లాంటిది. అది మనకు మన జ్ఞాన స్థాయిని పరీక్షిస్తుంది. మీరు పాఠం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారో అది చూపిస్తుంది. జ్ఞానం, నైపుణ్యం సంపాదించడం ముఖ్యమైనది. కానీ చీటింగ్ చేసి మార్కులు సంపాదించడం అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడమే.”
టీచర్లను కూడా మార్గదర్శనం చేయలేకపోయాను
“నేను ఉపాధ్యాయులను, నిర్వాహకులను కూడా సరైన దిశలో నడపలేకపోయాను. అందుకే ఈ తప్పు జరిగింది. ఇది దీపావళి ముందు జరిగింది. ఈ రోజు దీపావళి రోజు. నా వైఫల్యానికి శిక్షగా నేను ఈ తప్పును స్వీకరిస్తున్నాను. కనీసం ఇది మీ కళ్లను తెరచేలా చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.”
నిజాయితే ఉత్తమ విధానం
"మీ అందరూ ఒక విషయం గ్రహించాలి — మనం ఇతరులను కాదు, మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం. నిజాయితీ ఎప్పుడూ ఉత్తమ విధానం. జ్ఞానం సంపాదించడం, నైపుణ్యం పెంపొందించుకోవడం విద్యార్థిగా మీ మొదటి బాధ్యత. మార్కులు తర్వాతి విషయం మాత్రమే. ధన్యవాదాలు."