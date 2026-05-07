Cooler: కొత్త కూలర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మోసపోవద్దంటే ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి!
Cooler: ఎండాకాలంలో ఇంట్లో చల్లదనం కోసం చాలామంది కొత్త ఎయిర్ కూలర్ కొనాలనుకుంటారు. అయితే మార్కెట్లో వందలాది మోడళ్లు, కొత్త ఫీచర్లతో కూలర్లు ఉండటంతో ఏది కొనాలో తెలియక ఆలోచనలో పడతారు. మరి మంచి కూలర్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చిట్కాలు
వేసవిలో చాలామంది కొత్త కూలర్లను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే మార్కెట్లో చాలా రకాల మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఏదో కొనాలి అనే విషయంలో చాలామందికి సందేహం ఉంటుంది. కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని కొనేస్తే, తర్వాత కూలింగ్ సరిగా లేకపోవడం, కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ రావడం లేదా మెయింటెనెన్స్ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే కొత్త కూలర్ కొనేముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.
గది సైజుకు తగిన కూలర్
గది పరిమాణానికి సరిపోయే కూలర్ను ఎంపిక చేయడం చాలా ముఖ్యం. చిన్న గదికి పెద్ద డెజర్ట్ కూలర్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పెద్ద హాల్కు చిన్న పర్సనల్ కూలర్ తీసుకుంటే సరైన కూలింగ్ రాదు. సాధారణంగా చిన్న గదులకు పర్సనల్ లేదా టవర్ కూలర్లు సరిపోతాయి. పెద్ద గదులు లేదా హాల్స్ కోసం డెజర్ట్ కూలర్లు మంచి ఎంపిక. కూలర్ కొనేముందు గది సైజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎయిర్ థ్రో సామర్థ్యాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి.
ట్యాంక్ కెపాసిటీ
కూలర్లో ట్యాంక్ కెపాసిటీ కూడా ముఖ్యమైన అంశం. ట్యాంక్ చిన్నగా ఉంటే తరచూ నీళ్లు పోయాల్సి వస్తుంది. పెద్ద కుటుంబం లేదా ఎక్కువసేపు కూలర్ ఉపయోగించే వాళ్లు 40 లీటర్లకు పైగా కెపాసిటీ ఉన్న మోడళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. చిన్న గదులు లేదా వ్యక్తిగత వినియోగానికి 20 నుంచి 30 లీటర్ల ట్యాంక్ ఉన్న కూలర్లు సరిపోతాయి. ఆటో వాటర్ ఫిల్ వంటి ఫీచర్లు ఉంటే మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
కూలింగ్ ప్యాడ్స్
ఎయిర్ కూలర్లో ఉపయోగించే కూలింగ్ ప్యాడ్స్ నాణ్యత కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం హనీకాంబ్ ప్యాడ్స్ ఉన్న కూలర్లను ఎక్కువమంది ఇష్టపడుతున్నారు. ఇవి ఎక్కువసేపు చల్లగా ఉండటమే కాకుండా మెరుగైన కూలింగ్ ఇస్తాయి. సాధారణ వుడ్వూల్ ప్యాడ్స్తో పోలిస్తే ఇవి ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయి.
విద్యుత్ వినియోగం
ఏసీతో పోలిస్తే కూలర్లు తక్కువ విద్యుత్ వినియోగిస్తాయి. అయినప్పటికీ పెద్ద మోటార్ ఉన్న కొన్ని కూలర్లు ఎక్కువ పవర్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ మోడళ్లను ఎంపిక చేయడం మంచిది. ఇన్వర్టర్పై కూడా పనిచేసే కూలర్లు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్లో ఉన్నాయి. విద్యుత్ కోతలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇవి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
సౌండ్ చేయని కూలర్లు
కొన్ని కూలర్లు పనిచేసేటప్పుడు ఎక్కువ శబ్దం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట నిద్రపోయేటప్పుడు ఇది ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అందుకే కొనేముందు ఫ్యాన్ నాయిస్ స్థాయిని చెక్ చేసుకోవాలి. సైలెంట్ ఆపరేషన్ ఫీచర్ ఉన్న కూలర్లు బెడ్రూమ్లకు బాగా సరిపోతాయి. అలాగే కూలర్ బాడీ నాణ్యతను కూడా పరిశీలించాలి. మంచి ప్లాస్టిక్ లేదా రస్ట్ఫ్రీ మెటీరియల్తో తయారైన కూలర్లు ఎక్కువకాలం మన్నుతాయి. వీలైతే వీల్స్ ఉన్న మోడళ్లను తీసుకోవడం మంచిది. రిమోట్ కంట్రోల్, టైమర్, స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉంటే మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
బ్రాండ్, వారంటీ
కూలర్ కొనేటప్పుడు బ్రాండ్, వారంటీ విషయాలు కూడా తప్పక చెక్ చేయాలి. మంచి బ్రాండ్ కూలర్లు సాధారణంగా మెరుగైన సర్వీస్ అందిస్తాయి. కనీసం ఒక సంవత్సరం వారంటీ ఉన్న మోడళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఆన్లైన్లో లేదా స్టోర్లో కొనేముందు రివ్యూలు చదవడం ఉపయోగకరం. ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఉన్న సమయంలో కొనుగోలు చేస్తే మంచి మోడల్ను తక్కువ ధరకే పొందే అవకాశం ఉంటుంది.