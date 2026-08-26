Parenting: తండ్రి ఎప్పుడూ కోపంగా ఉంటే పిల్లలు ఎలా మారిపోతారో తెలుసా..?
Parenting: తండ్రి అంటే పిల్లలకు ఒక ధైర్యం.. భరోసా.. ఏ సమస్య వచ్చినా తమకు అండగా నిలబడే వ్యక్తి. కానీ అదే తండ్రి ఎప్పుడూ కోపంగా ఉంటూ, చిన్న విషయాలకే అరుస్తూ, చిరాకుగా ప్రవర్తిస్తుంటే ఆ ఇంట్లో పెరిగే పిల్లల మనసులో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పిల్లలపై తండ్రి ప్రవర్తన ప్రభావం
చిన్న వయసులో పిల్లలకు తండ్రి బలమైన ఆధారం, రోల్ మోడల్. తండ్రి ఎలా మాట్లాడతాడు, ఇంట్లోని వారితో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనే విషయాలను పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటారు. తండ్రి ఎప్పుడూ కోపంగా ఉండటం, చిన్న విషయాలకే అరిచేయడం, ప్రతి విషయంలో చిరాకు చూపించడం పిల్లల మనసుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపవచ్చు. పిల్లలు తండ్రి మాటలను మాత్రమే కాదు, ఆయన ప్రవర్తనను కూడా తమ వ్యక్తిత్వంలోకి తీసుకుంటారు.
భయంతో పెరగడం
ఇంట్లో తండ్రి ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటాడో తెలియని పరిస్థితి ఉంటే పిల్లలు ముందుగా ఒక రకమైన భయంతో పెరగడం ప్రారంభిస్తారు. “నాన్న వస్తే ఏమవుతుందో?”, “ఇప్పుడు ఏం తప్పు చేశానని తిడతారో?” అనే ఆలోచన వారిలో తెలియకుండానే ఏర్పడుతుంది. దాంతో తమకు జరిగిన విషయాలను తండ్రితో స్వేచ్ఛగా చెప్పడానికి భయపడవచ్చు. దానివల్ల తండ్రితో ఉండాల్సిన అనుబంధం క్రమంగా భయం, దూరం మీద ఆధారపడే పరిస్థితి రావచ్చు.
కోపాన్ని సాధారణ స్పందనగా భావించడం
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పిల్లలు కోపాన్ని సాధారణ స్పందనగా భావించే ప్రమాదం ఉంటుంది. తండ్రి ప్రతి సమస్యకు అరుపులు, కేకలు, అవమానకరమైన మాటలతో స్పందిస్తుంటే పిల్లలు కూడా సమస్యలను అలాగే పరిష్కరించుకోవడం నేర్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చిన్న వయసులో పిల్లలు చెప్పే మాటల కంటే చూసే ప్రవర్తనను ఎక్కువగా అనుకరిస్తారు.
ఆత్మవిశ్వాసంపై ప్రభావం
ఎప్పుడూ కోపంతో ఉండే తండ్రి ఉన్న ఇంట్లో పిల్లల ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రతి చిన్న తప్పుకు తిట్లు లేదా తీవ్ర విమర్శలు ఎదురైతే “నేను ఏం చేసినా తప్పే” అనే భావన పిల్లల్లో ఏర్పడవచ్చు. అంతేకాదు కొంతమంది పిల్లలు తమ భావాలను లోపలే దాచుకోవడం మొదలుపెడతారు. బాధగా ఉన్నా చెప్పరు, భయంగా ఉన్నా బయటపెట్టరు, ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా మౌనంగా ఉంటారు.
తిరుగుబాటు స్పందన
కొందరు పిల్లలు తండ్రి కోపానికి తిరుగుబాటుతో స్పందించవచ్చు. చిన్నతనంలో తండ్రి మాటకు భయపడినా, వయసు పెరిగే కొద్దీ అదే కోపం పిల్లల్లో ఎదురు తిరిగే స్వభావంగా మారవచ్చు. అయితే తండ్రి ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగానే ఉండాలి, కోప్పడకూడదు అని కాదు. ప్రతి మనిషికీ కోపం వస్తుంది. కానీ కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నామన్నదే ముఖ్యం. అలాగే కోపం తగ్గిన తర్వాత పిల్లలతో మాట్లాడటం, అవసరమైతే తండ్రే తన ప్రవర్తనకు క్షమాపణ చెప్పడం కూడా పిల్లలకు గొప్ప పాఠమే అవుతుంది.