సన్నని చైన్, డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్.. కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
చిన్న, చిన్న గోల్డ్ పూసలతో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3 గ్రాముల్లో కూడా చేయించుకోవచ్చు.
లేయర్డ్ చైన్లు, బ్రేస్లెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇలాంటి డిజైన్ బ్రేస్లెట్ చేతులకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
వైట్, పింక్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ లేటెస్ట్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
2 గ్రాముల్లో బ్రేస్లెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ సన్నని చైన్ తో ఉన్న సింపుల్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది.
స్టోన్స్ తో ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్.. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
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