Hair Growth: ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి నూనె మ్యాజిక్.. జుట్టు వద్దన్నా పెరుగుతుంది!
Hair Growth: జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, బలహీనమైన జుట్టు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఉల్లిపాయ రసం, కొబ్బరి నూనె మిశ్రమం మీకు బెస్ట్ సొల్యూషన్. ఈ ప్యాక్ను ఎలా తయారు చేయాలి? ఎలా వాడాలి? దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఒత్తైన జుట్టు కోసం సహజ చిట్కాలు
పొడవాటి, ఒత్తైన, మెరిసే జుట్టు ముఖ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో కాలుష్యం, చెడు ఆహారపు అలవాట్లు, కెమికల్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు రాలడం, బలహీనపడటం సాధారణమైంది. ఇలాంటి టైంలో, సహజ పద్ధతులు పాటించడం జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అలాంటి చిట్కాల్లో ఉల్లిపాయ ఒకటి. దీన్ని మన పెద్దల కాలం నుంచి జుట్టు సంరక్షణకు వాడుతున్నారు. ఉల్లిపాయలో సల్ఫర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించి, కుదుళ్లను బలంగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి.
హెయిర్ ప్యాక్ తయారీ విధానం
ఈ హెయిర్ ప్యాక్ కోసం.. ముందుగా ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను తీసుకోవాలి. దాని పొట్టు తీసేసి… సగం ఉల్లిపాయను తురిమి, దాని నుంచి రసాన్ని తీయాలి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో 3 నుంచి 4 చెంచాల కొబ్బరి నూనె తీసుకుని, దానిలో ఈ ఉల్లి రసాన్ని కలపాలి. ఈ రెండింటినీ బాగా మిక్స్ చేశాక, కొద్దిగా వేడి చేయాలి. మరీ వేడిగా ఉండకూడదు.
ఉపయోగించే విధానం
ఉల్లి, కొబ్బరి నూనె మిశ్రమాన్ని రాసే ముందు, జుట్టు చిక్కుల్ని పూర్తిగా తీసేయాలి. ఇప్పుడు దూది లేదా వేళ్ల సహాయంతో ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి, నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత, జుట్టు చివర్ల వరకు పూర్తిగా రాయాలి. 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. జుట్టు కుదుళ్లకు కావాల్సిన పోషణ అందుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని సుమారు గంటసేపు అలాగే ఉంచుకోవాలి. తర్వాత, మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది.
ఈ సమస్యలు దూరం
జుట్టు రాలడం లేదా చుండ్రు సమస్యతో బాధపడుతున్నవారికి ఈ చిట్కా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే సల్ఫర్ స్కాల్ప్ ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు లోతైన తేమను అందిస్తుంది. పొడిబారిన, నిర్జీవమైన జుట్టును మృదువుగా మార్చడంలో కూడా ఈ మిశ్రమం ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని వాడటం వల్ల జుట్టు మరింత ఒత్తుగా, బలంగా మారుతుంది. అయితే,సెన్సిటివ్ స్కాల్ప్ ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.
వారానికి రెండుసార్లు
మంచి ఫలితాల కోసం.. ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి నూనె మిశ్రమాన్ని వారానికి రెండుసార్లు ఉపయోగించవచ్చు. కొన్ని వారాల పాటు దీన్ని మీ హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో చేర్చుకుంటే, జుట్టు పెరుగుదలలో మంచి మార్పు కనిపిస్తుంది. అలాగే సమతుల్య ఆహారం, సరైన జీవనశైలి కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం.