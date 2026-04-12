Mosquito: దోమలు రాత్రుళ్లు ఎందుకు శబ్ధం చేయవు.? అవి రాత్రిపూట ఏటు వెళ్లిపోతాయి.?
Mosquito: చాలామంది రాత్రి పడుకునే సమయంలో చెవికి దగ్గరగా దోమల గుయ్యుమని శబ్దం వినిపించడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ పగలు అదే శబ్దం పెద్దగా వినిపించదు. దోమలు రాత్రి మాత్రమే వస్తాయా? పగలు ఎక్కడికి పోతాయి?
దోమల గుయ్యుమని శబ్దం ఎలా వస్తుంది?
మనకు వినిపించే గుయ్యిమనే శబ్దాన్ని దోమలు ప్రత్యేకంగా చేయవు. దోమల రెక్కలు చాలా వేగంగా కదలడం వల్ల ఆ శబ్దం వస్తుంది. ఒక దోమ ఒక్క సెకనులో సుమారు 300 నుంచి 600 సార్లు రెక్కలు కొడుతుంది. ఈ వేగం వల్ల గాలిలో చిన్న కంపనలు ఏర్పడతాయి. అదే మనకు గుయ్యిమనే శబ్దంగా వినిపిస్తుంది.
దోమలు మన చెవికి దగ్గరగా ఎందుకు వస్తాయి?
దోమలు ప్రధానంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO₂), మన శరీర ఉష్ణోగ్రత వైపు ఆకర్షితమవుతాయి. మనం ఊపిరి బయటకు వదిలినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటకు వస్తుంది. దోమలు ఆ వాసనను గుర్తించి మన ముఖం దగ్గరకు చేరుకుంటాయి. మన చెవులు కూడా ముఖానికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల, దోమల రెక్కల శబ్దం చెవికి చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. అందుకే అది ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంది.
రాత్రివేళ శబ్దం ఎక్కువగా వినిపించడానికి కారణం
రాత్రి సమయంలో చుట్టూ ఎక్కువగా నిశ్శబ్దం ఉంటుంది. వాహనాల శబ్దం, ఇతర శబ్దాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నిశ్శబ్దంలో చిన్న శబ్దం కూడా పెద్దగా వినిపిస్తుంది. అందుకే దోమల నుంచి వచ్చే గుయ్యిమనే శబ్దం రాత్రివేళ చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది.
పగలు దోమలు ఎక్కడికి పోతాయి?
పగలు దోమలు కనిపించకపోవడానికి కారణం అవి మాయమవడం కాదు. నేరుగా పడే ఎండ, వేడి వల్ల దోమల చిన్న శరీరం త్వరగా ఎండిపోతుంది. అందుకే అవి చల్లని, చీకటి, తడి ఉన్న ప్రదేశాల్లో దాక్కుంటాయి. సాధారణంగా దోమలు కర్టెన్ల వెనుక, ఫర్నిచర్ కింద, అల్మారీలలో, గోడల మూలల్లో దాగి ఉంటాయి. ఇలా అవి ఎండ, శత్రువుల నుంచి తమను కాపాడుకుంటాయి.
దోమలు రాత్రివేళ ఎందుకు ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటాయి?
మనుషుల్లాగే దోమలు కూడా తమ శక్తిని సేవ్ చేసుకోవాలి. పగలు ఎక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. రాత్రి వాతావరణం చల్లగా ఉండటం వల్ల అవి బయటకు వచ్చి ఆహారం కోసం తిరుగుతాయి. అందుకే ఎక్కువగా రాత్రి సమయంలోనే దోమలు యాక్టివ్గా ఉంటాయి.