Secret: వంద కోట్లు ఇచ్చినా.. పెళ్లైన అబ్బాయిలు ఎవరికీ చెప్పకూడని సీక్రెట్ ఇది..!
Secret: పెళ్లై తర్వాత ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎంత సంతోషం కలిగినా.. అబ్బాయిలు ఒక విషయాన్ని మాత్రం ఎవరికీ చెప్పకూడదట. స్నేహితుల ముందు కూడా బయట పెట్టకూడని ఆ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
Married men
జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక సమయంలో పెళ్లి జరుగుతుంది. పెళ్లి తర్వాత జీవితం మారిపోతుంది. కొందరి జీవితం ఆనందంగా ఉండొచ్చు. మరి కొందరికి కష్టంగా ఉండొచ్చు. పెళ్లి అన్న తర్వాత.. కష్ట సుఖాలు రావడం చాలా సహజం. అయితే.. చాలా మంది తమ వైవాహిక జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్నీ తమ బంధువులు, స్నేహితులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. అలా చెప్పడం వల్ల మరిన్ని సమస్యల్లో పడిపోతున్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంటారు. చాణక్యుడి ప్రకారం... పెళ్లైన తర్వాత అబ్బాయిలు.. ఎవరితోనూ పంచుకోకూడని, సీక్రెట్ గా తమ గుండెల్లోనే ఉంచుకోవాలి. మరి, ఆ సీక్రెట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఎవరికీ చెప్పకూడని విషయాలు...
1.సంపద... మీ దగ్గర డబ్బు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ విషయాన్ని సీక్రెట్ గా మీ దగ్గరే ఉంచుకోవాలి. మీ భార్యతో తప్ప మరో మూడో వ్యక్తితో పంచుకోకూడదు. మీ దగ్గర డబ్బు ఉందని తెలిస్తే.. అందరికీ దురాశ కలగొచ్చు
2.మీ ఓటమి... మీరు ఎందులో అయినా ఓడిపోయినా, గతంలో ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినా వాటిని పొరపాటున కూడా అందరితో చెప్పకూడదు. వారు మీ తప్పునే చూస్తారు.
3.మీ ప్రణాళిక.. మీరు ఏదైనా పని చేయాలి అనుకుంటే.. అది పూర్తయ్యే వరకు దాని గురించి ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు.
అవమానాలను దిగమింగడం నేర్చుకోండి..
బయట ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానిస్తే, ఆ విషయాన్ని ఇంట్లో కూడా చెప్పకూడదని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. మొదటిసారి ఎవరికైనా చెబితే సానుభూతి చూపిస్తారు.. అదే విషయం పదే పేద చెప్పడం వల్ల మీ గౌరవమే తగ్గుతుంది.
భార్యకు మాత్రమే చెప్పాలి...
భార్యలు.. తమ భర్త బాగుండాలనే కోరుకుంటారు. అందుకే.. మీరు వారితో మీ భయాలను, బలహీనతలను వారితో పంచుకోవచ్చు. వాటి నుంచి వారు మిమ్మల్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి వారికి మాత్రమే చెప్పాలి.
నిశ్శబ్దమే గొప్ప ఆయుధం..
మౌనం అన్నింటినీ జయిస్తుంది. మీరు ఎంత తక్కువ మాట్లాడి, ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే.. మీ ప్రబావం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఎంత ఎక్కువ సమాచారం మీ గురించి అందరికీ చెప్పుకుంటూ వెళ్లిపోతే.. మీరు విజయంలో వెనకపడిపోతారు.
