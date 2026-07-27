Hibiscus Shampoo: మందారం షాంపూ తయారుచేసుకుని వాడితే జుట్టు రాలడం ఆగిపోతుంది
Hibiscus Shampoo: జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు ఇంట్లోనే మందారం, కలబంద, కుంకుడుకాయలతో సహజమైన హెర్బల్ షాంపూ తయారు చేసుకుని వాడితే మంచిది. ఇది కెమికల్ ఫ్రీ షాంపూ. జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా మార్చి వెంట్రుకలు రాలకుండా అడ్డుకుంటుంది.
జుట్టు రాలడం ఆపే షాంపూ
జుట్టు రాలడం అనేది చాలామందికి ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా మారింది. వాతావరణంలోని దుమ్ము, ధూళి, కాలుష్యం, మానసిక ఒత్తిడి, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి అన్నీ కలిపి వెంట్రుకలు రాలిపోయేలా చేస్తుంది. రసాయనాలు ఉండే షాంపూల వాడకం వల్ల జుట్టు పలచబడిపోతుంద. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి చాలామంది ఖరీదైన షాంపూలు, హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతుంటారు. కానీ వాటివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇంట్లోనే షాంపూను తయారు చేసుకోవచ్చు.
మందార షాంపూ తయారీ
మందార పువ్వులు (Hibiscus Flowers): 4 నుంచి 5
మందార ఆకులు (Hibiscus Leaves): 4 నుంచి 5
తాజా కలబంద గుజ్జు (Fresh Aloe Vera Gel): 2 పెద్ద చెంచాలు
ఉల్లిపాయ పొట్టు (Onion Peels): ఒక గుప్పెడు
బీట్రూట్ (Beetroot): కొద్దిగా (ఇది ఆప్షనల్)
నీళ్లు (Water): 2 నుంచి 3 కప్పులు
కుంకుడుకాయ/రీఠా పొడి (Reetha Powder): 2 పెద్ద చెంచాలు
షాంపూ తయారుచేసే విధానం
ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని, అందులో మందార పువ్వులు, ఆకులు, కలబంద గుజ్జు, ఉల్లిపాయ పొట్టు, బీట్రూట్ వేసి బాగా మరగబెట్టాలి. నీళ్ల రంగు పూర్తిగా మారి, వేసిన పదార్థాలన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ వేడి నీళ్లలో కుంకుడుకాయ పొడి (Reetha Powder) వేసి బాగా కలపాలి. కుంకుడుకాయ సహజమైన నురుగును (Natural Foam) ఇస్తుంది. ఇది జుట్టులోని మురికిని శుభ్రం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత, ఒక గుడ్డ లేదా ఫిల్టర్ సహాయంతో వడకట్టాలి (Strain/Filter). అంతే, మీ సహజమైన మందారం షాంపూ రెడీ.
షాంపూ ఎలా వాడాలి?
ఈ షాంపూను వారానికి కనీసం 2 సార్లు వాడాలి. జుట్టుకు పట్టించి, తేలికగా మసాజ్ (Massage) చేసి, ఆ తర్వాత సాధారణ నీటితో (Normal Water) తలస్నానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారుతాయి. వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లడం వంటివి తగ్గుతాయి. ఇందులో ఉండే కలబంద, మందారం జుట్టును మాయిశ్చరైజ్ చేస్తాయి. సహజమైన మెరుపును ఇస్తాయి. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండవు కాబట్టి జుట్టు పొడిబారదు (Dry Hair). పైగా, తేమగా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది.