Anklet Designs: ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే పట్టీల డిజైన్స్ ..పాదాలకే అందం

పట్టీలకు మువ్వలు ఉంటే వచ్చే అందమే వేరు. ఈ డిజైన్ లో మువ్వలతో పాటు.. అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సీతాకోక చిలుకలు ఉన్నాయి. ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పట్టీలు మొత్తం ప్లెయిన్ గా ఉన్నా… మధ్యలో ఉన్న ఈ కమలం పువ్వు.. పట్టీలకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి.
ఈ పట్టీలు మీ పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి. చిన్న చిన్న చైన్ లేయర్స్ మధ్యలో.. మువ్వలు పెట్టడంతో ఈ పట్టీలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి.
ఇలాంటి డిజైన్ పట్టీలు మీరు వెండిలో చూసే ఉంటారు. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి.
ఈ పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. కింద ముత్యాలు వేలాడుతూ… ఉంటే చాలా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఇలాంటి పట్టీలు మీకు చాలా సింపుల్ లుక్ ఇస్తాయి. డైలీవేర్ కి ఇలాంటివి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి.
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