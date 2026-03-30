- Snabbit App: పని మనిషి రాలేదని టెన్షన్ పడుతున్నారా? Rs.100కే ఇంటి పనులన్నీ ఫినిష్ చేసే సర్వీస్
Snabbit App: ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్ స్టైల్ లో పనివాళ్లు దొరకడం అనేది పెద్ద సవాలుగా మారింది. వర్కింగ్ ఉమెన్, బ్యాచిలర్స్ మరీ కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటివారి కోసమే బెస్ట్ యాప్ ఇది.
ఈ రోజుల్లో అందరివీ బిజీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది. ఆఫీసుకు వెళ్లి రావడానికే టైమ్ సరిపోవడం లేదు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ పనిమనిషిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు. కానీ.. పని మనిషి దొరకడం అంత ఈజీ కాదు. ఒకవేళ దొరికినా కూడా వాళ్లు టైమ్ కి రారు. అంతేకాదు.. చెప్పా పెట్టకుండా సెలవు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. వాళ్లు సడెన్ గా ఇలా లీవ్ పెట్టినప్పుడు.. ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అలాంటి వారి కోసమే.. ఓ సరి కొత్త యాప్ సర్వీస్ మన ముందుకు వచ్చింది. అదే.. Snabbit App.
పని మనిషి రాలేదు అని టెన్షన్ పడే బదులు.. ఈ యాప్ లో మీరు సర్వీస్ బుక్ చేసుకుంటే.. కేవలం పది నిమిషాల్లో ఆ యాప్ కి సంబంధించిన మనిషి మీ ఇంటి ముందు ఉంటారు. అంతేకాదు.. మీరు నెలవారీ పనివాళ్లకు ఇచ్చే దానికంటే.. తక్కువగానే తీసుకుంటారు. ఈ యాప్ ప్రత్యేకతలేంటి? ఎలాంటి పనులు చేస్తారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం...
Snabbit App స్పెషాలిటీ...
ఈ యాప్ లో మీరు సర్వీస్ ని బుక్ చేసుకున్న పది నిమిషాల్లో మీ ఇంటి ముందు ఉంటారు. ఈ సర్వీస్ ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్, బెంగళూరులో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాదు.. వీరు గంటకు కేవలం రూ.100 మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తారు. ఒక గంటలో మీరు చెప్పిన అన్ని పనులు వారు పూర్తి చేస్తారు. అంటే... గిన్నెలు కడగడం, ఇల్లు ఊడ్వడం, బట్టలు మడతపెట్టడం, బాత్రూమ్ శుభ్రం చేయడం, కిచెన్ శుభ్రం చేయడం లాంటి అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మీరు ఈ సర్వీస్ ని ప్రతిరోజూ, వారానికీ, నెలకు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్వీస్ కి వచ్చేవాళ్లు.. ఇంటి పనుల్లో మంచి నైపుణ్యం ఉన్నవారే. తక్కువ మనీ తీసుకుంటున్నారు కదా అని.. ఏదో పని చేశాం అంటే చేశాం అన్నట్లుగా చేయరు. చాలా శుభ్రంగా, పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు.
మీకు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో పనిమనిషి రావడం లేదు అని ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ యాప్ లో బుక్ చేసుకుంటే.. వాళ్లే వచ్చి శుభ్రంగా పని చేసి వెళతారు. మీకు కూడా టెన్షన్ తప్పుతుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కీ, బ్యాచిలర్స్ కీ.. ఎమర్జెనీ పరిస్థితుల్లో ఈ యాప్ చాలా బాగా పని చేస్తుంది.