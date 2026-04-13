Kitchen Tips: ఇదొక్కటి వాడితే మీ గిన్నెలు తళతళా మెరిసిపోతాయి.

life Apr 13 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

మాడిపోయిన గిన్నెలు మెరవాలా? ఈ 5 టిప్స్ మీకోసమే

వంట చేసేటప్పుడు గిన్నెలు మాడిపోవడం సర్వసాధారణం. అలా మాడి, నల్లగా మారిన పాత్రలను మళ్లీ కొత్తవాటిలా మెరిపించేందుకు ఈ 5 సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.
Telugu

సహజమైన పద్ధతులు ట్రై చేయండి

సబ్బుతోనే కాదు, సబ్బు లేకుండా కూడా పాత్రలను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు. అందుకోసం ఈ సహజమైన పద్ధతులను ప్రయత్నించి చూడండి. 

Telugu

వేడి నీళ్లు

పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి వేడి నీటిని ఉపయోగించండి. వేడి నీళ్లు మురికిని మాత్రమే కాదు, మొండి మరకలను, క్రిములను కూడా సులభంగా తొలగిస్తాయి.
Telugu

బేకింగ్ సోడా

పాత్రను శుభ్రమైన నీటితో కడిగిన తర్వాత, అందులో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా వేయాలి. 10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, ఆ తర్వాత బాగా రుద్ది కడిగితే మురికి, మరకలు మాయమవుతాయి.
Telugu

ఉప్పు, నిమ్మరసం

మాడిపోయిన పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి ఉప్పు, నిమ్మరసం కలిపి ఉపయోగించండి. ఇలా రుద్దితే పాత్రలు తళతళలాడతాయి. 

Telugu

వెనిగర్

3 టేబుల్ స్పూన్ల వెనిగర్‌ను నీటిలో కలిపి ఒక ద్రావణాన్ని తయారుచేయాలి. దీనిని ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపి, పాత్రలపై స్ప్రే చేయాలి. ఆ తర్వాత స్పాంజ్‌తో బాగా రుద్ది కడిగితే సరిపోతుంది.

Telugu

గంజి నీళ్లు

గంజి నీళ్లలో స్పాంజ్‌ను ముంచి, ఆ తర్వాత పాత్రలను బాగా రుద్ది కడగాలి. గంజిలో ఉండే స్టార్చ్ (పిండి పదార్థం) మురికిని సులభంగా వదిలిస్తుంది.
