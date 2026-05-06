Kitchen Sink: కిచెన్ సింక్ మూసుకుపోయిందా? ఈ చిన్న టిప్స్ నిమిషాల్లో క్లీన్ అయిపోతుంది
Kitchen Sink: కిచెన్ సింక్ కొందరి ఇళ్లల్లో తరచూ మూసుకుపోతూ ఉంటుంది. జామ్ అయిపోయి నీళ్లు సరిగా పోవు. దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఎన్న ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. కానీ మూసుకుపోయిన్ కిచెన్ సింక్ ను సులువుగా క్లీన్ చేయవచ్చు.
కిచెన్ సింక్ క్లియర్ చేయడానికి చిట్కాలు
కిచెన్ సింక్ మూసుకుపోవడం లేదా జామ్ అయినప్పడు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించవచ్చు. అందులో మొదటిది వేడి నీటి వాడకం. సింక్ పైపులో పేరుకుపోయిన జిడ్డును తొలగించడానికి వేడి నీళ్లు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. బాగా మరిగించిన నీటిని నెమ్మదిగా సింక్లో పోయండి. దీనివల్ల పైపులో గడ్డకట్టిన జిడ్డు కరిగిపోయి, చెత్త మొత్తం బయటకు పోతుంది. ఇది చాలా సింపుల్ పద్దతి.
ప్లంజర్ (Plunger) వాడకం
ఈ పద్ధతిలో సింక్ క్లీన్ చేసేందుకు సింక్లో 3-4 అంగుళాల వరకు నీళ్లు నింపండి. డ్రెయిన్ రంధ్రంపై నేరుగా ప్లంజర్ పెట్టి, 15-20 సెకన్ల పాటు వేగంగా పైకి, కిందికి పంప్ చేయండి. ఈ ఒత్తిడికి పైపులో ఉన్న అడ్డంకి సులభంగా తొలగిపోతుంది.
బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్
సింక్ పైపులోని చెత్తను తొలగించడానికి బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. 1-2 చెంచాల బేకింగ్ సోడాలో, అర కప్పు వెనిగర్ కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని నేరుగా సింక్ డ్రెయిన్ రంధ్రంలో పోయాలి. 10-15 నిమిషాల తర్వాత వేడి నీళ్లు పోయండి. ఈ మిశ్రమం పైపు లోపల అంటుకున్న మురికిని వదులు చేసి క్లియర్ అయిపోతుంది.
పైపును విప్పి శుభ్రం చేయడం
మొండి బ్లాక్లను తొలగించడానికి సింక్ కింద ఉన్న 'P' ట్రాప్ (U-ఆకారపు పైపు)ను విప్పి శుభ్రం చేయాలి. ఒకవేళ జామ్ మరీ ఎక్కువగా ఉంటే, సింక్ కింద పైపును తీసి, దానిలోని చెత్తను క్లీన్ చేసి, మళ్లీ బిగించండి.
సింక్ జామ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే కొన్ని తీసుకోవాలి. నూనె, గ్రీజు వంటి వాటిని సింక్లో పోయకండి. మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను నేరుగా సింక్లో వేయొద్దు. సింక్ వాడేటప్పుడు ఎప్పుడూ స్ట్రయినర్ (జాలి) ఉపయోగించండి. వారానికి ఒకసారి వేడి నీళ్లు పోయడం అలవాటు చేసుకోండి.