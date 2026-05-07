Cooler: కూలర్ నుంచి నీచు వాసన వస్తుందా? ఇలా క్లీన్ చేస్తే ఆ సమస్య ఉండదు
Cooler: మీ ఇంట్లో కూలర్ ఉందా? కూలర్ ఎంత శుభ్రం చేసినా.. మంచి నీళ్లు పోసినా కూడా నీచు లాంటి వాసన వస్తుందా? ఆ వాసనకు కూలర్ దగ్గర నిద్రపోవడం కూడా కష్టంగా ఉందా? ఒక చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే నీచు వాసనపోతుంది..
బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఆ ఎండల వేడి తట్టుకోలేక ఏసీలు వాడుతూ ఉంటారు. ఏసీ కొనలేని వాళ్లు కూలర్స్ వాడుతూ ఉంటారు. అయితే, కూలర్ లో ఎప్పటికప్పుడు నీటిని మార్చినా కూడా ఒక రకమైన నీచు వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాసన ఇల్లంతా వ్యాపిస్తుంది. కూలర్ నుంచి కూలింగ్ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఆ వాసన భరించడం కష్టంగా ఉంటుంది. శుభ్రం చేసినా కూడా వాసన పోవట్లేదు అనుకునేవారు ఈ సింపుల్ చిట్కా ఫాలో అయితే.. పది నిమిషాల్లో ఆ దుర్వాసన పోయి.. తాజాదనం వస్తుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కూలర్ నుంచి దుర్వాసన రావడానికి కారణం..
కూలర్ లో దుర్వాసన రావడానికి ప్రధాన కారణం.. దానిలోపల పేరుకుపోయిన పాత నీరు. అంతేకాదు.. నీటి కారణంగా కూలర్ లోపల ఉన్న గడ్డిపై నాచు పేరుకుపోతుంది. దాని వల్ల కూడా దుర్వాసన వస్తుంది. అలా రాకుండా ఉండాలంటే.. ముందుగా కూలర్ లోని పాత నీటిని పూర్తిగా తీసేయాలి. తర్వాత శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు వైట్ వెనిగర్ లేదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్ సోడాను శుభ్రమైన నీటిలో కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కూలర్ నీటిని నింపి.. అందులో పోయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూలర్ లోని బాక్టీరియా చనిపోతుంది. దుర్వాసన కూడా తగ్గిపోతుంది.
కూలర్ నుంచి సువాసనలు రావాలంటే..
కూలర్ నుంచి సువాసనలు రావాలంటే మీరు కూలర్ లోని నీటిలో లావెండర్ లేదా లెమన్ గ్రాస్ వంటి కొన్ని చుక్కల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కలపాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత కూలర్ ఆన్ చేస్తే.. రూమంతా మంచి సువాసనలు వస్తాయి. కొన్ని చుక్కల రోజ్ వాటర్ , నిమ్మరసం వాడినా మంచి సువాసనలు వస్తాయి. మీకు ఆ గదిలో నిద్రపోయినా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.
ఇవి కూడా శుభ్రం చేయాలి...
కూలర్ వెనక ఉండే కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని సార్లు దుమ్ము పేరుకుపోయి, నీటి నుంచి దుర్వాసన రావడానికి కారణం అవుతుంది. అందుకే వారానికి ఒకసారి అయినా వాటిని శుభ్రం చేయాలి. అప్పుడు దుర్వాసన రాదు.