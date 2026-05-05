- Home
- Life
- Ice Cream: అసలీ ఐస్క్రీమ్ను ఎవరు కనిపెట్టారు.? భారత్లో మొట్టమొదటి ఐస్క్రీమ్ ఏంటో తెలుసా.?
Ice Cream: అసలీ ఐస్క్రీమ్ను ఎవరు కనిపెట్టారు.? భారత్లో మొట్టమొదటి ఐస్క్రీమ్ ఏంటో తెలుసా.?
Ice Cream: వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరూ ఐస్క్రీమ్ను ఎంతో ఇష్టపడుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సమ్మర్లో తెగ తింటుంటారు. అయితే చల్లని ఈ ఐస్క్రీమ్ వెనకాలు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని మీకు తెలుసా.?
ప్రాచీన కాలంలో ఐస్క్రీమ్ ఆరంభం
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఐస్క్రీమ్ మొదటి రూపం ప్రాచీన చైనాలో సుమారు 3000 సంవత్సరాల క్రితమే కనిపించింది. అక్కడి ప్రజలు పాలు, బియ్యం కలిపి సహజంగా లభించే మంచుతో గడ్డకట్టించేవారు. ఇది ఇప్పటి లాగా క్రీమీగా ఉండకపోయినా ఫ్రోజెన్ డెజర్ట్కు పునాది వేసింది.
ఇరాన్లో కొత్త రుచులు
సుమారు క్రీస్తుపూర్వం 500 ప్రాంతంలో ఇరాన్లో ఈ డెజర్ట్ మరింత మెరుగైంది. వారు “యఖ్చాల్” అనే ప్రత్యేక గదుల్లో మంచును నిల్వ చేసేవారు. ఆ మంచులో ద్రాక్షరసం, కుంకుమపువ్వు, రోజ్ వాటర్ కలిపి ఒక ప్రత్యేక స్వీట్ తయారు చేసేవారు. ఇది నేటి ఫాలూదాకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
యూరప్కి ఐస్క్రీమ్ ప్రయాణం
ప్రసిద్ధ ప్రయాణికుడు మార్కో పోలో 13వ శతాబ్దంలో చైనా నుంచి ఇటలీకి ఐస్క్రీమ్ తయారీ విధానాన్ని తీసుకువచ్చినట్లు చెబుతారు. అక్కడి నుంచి ఇది యూరప్ అంతటా వ్యాపించింది. 1843లో న్యాకీ జాన్సన్ చేతితో తిప్పే ఐస్క్రీమ్ యంత్రాన్ని కనిపెట్టడం ఈ రంగంలో పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఐస్క్రీమ్ తయారీ సులభమైంది.
భారత్లో మొదటి ఫ్రోజెన్ డెజర్ట్ – కుల్ఫీ
భారత్లో ఐస్క్రీమ్ రాకముందే కుల్ఫీ అనే ఫ్రోజెన్ డెజర్ట్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది 16వ శతాబ్దంలో మొఘల్ కాలంలో విస్తరించింది. అక్బర్ కాలంలో హిందూకుష్ పర్వతాల నుంచి మంచు తెప్పించి, పాలలో డ్రై ఫ్రూట్స్, మసాలాలు కలిపి కుల్ఫీ తయారు చేసేవారు. ఇది భారతీయుల సంప్రదాయ ఐస్క్రీమ్గా చెప్పుకోవచ్చు.
ఆధునిక ఐస్క్రీమ్ భారత్లో ఎలా వచ్చింది?
భారత్లో ఆధునిక ఐస్క్రీమ్ 1940లలో ప్రారంభమైంది. క్వాలిటీ బ్రాండ్ ద్వారా సతీష్ సోనా వాణిజ్య స్థాయిలో ఐస్క్రీమ్ తయారీ ప్రారంభించారు. వెనిల్లా, స్ట్రాబెర్రీ వంటి పాశ్చాత్య రుచులు అప్పట్లోనే ప్రాచుర్యం పొందాయి. తర్వాత రఘునందన్ కామత్ “నేచురల్స్” అనే బ్రాండ్ ద్వారా తాజా పండ్లతో ఐస్క్రీమ్ తయారుచేసి ఈ రంగంలో కొత్త మార్పు తీసుకొచ్చారు. కృత్రిమ రుచులకంటే సహజ పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఈ బ్రాండ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది.