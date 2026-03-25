Male Fertility: పిల్లలు పుట్టడం లేదా? అయితే మగవాళ్లు తినే ఆహారంలో ఇవి చేర్చాల్సిందే
Male Fertility: సంతానలేమి సమస్య ఇప్పుడు ఆడవారిలో పాటు మగవారిలోనూ పెరుగుతోంది. అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మగవారిలో సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందని ఓ కొత్త అధ్యయనం హెచ్చరిస్తోంది.
ఈ ఆహారాలు పురుషుల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడం మగవారి సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఓ అధ్యయనం తేల్చింది. దీనివల్ల పురుషుల్లో సంతానోత్పత్తి శక్తి తగ్గడమే కాకుండా, పిండం తొలిదశలో ఎదుగుదల కూడా నెమ్మదిస్తుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
అల్ట్రా - ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు సంతానోత్పత్తికి హానికరం
గర్భధారణకు పట్టే సమయం, పిండం ఎదుగుదలపై తల్లిదండ్రులు తినే అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ (UPF) ప్రభావం గురించి ఇప్పటివరకు ఏ అధ్యయనం జరగలేదని పరిశోధకులు తెలిపారు.
హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ జర్నల్లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం
ఈ వివరాలను 'హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్' అనే జర్నల్లో ప్రచురించారు. ఈ అధ్యయనం కోసం 831 మంది మహిళలు, వారి భాగస్వాములైన 651 మంది పురుషులను పరిశీలించారు. గర్భధారణకు ముందు నుంచి వారి ఆహారపు అలవాట్లను గమనించారు.
UPF వినియోగం వంధ్యత్వానికి అధిక ప్రమాదంతో ముడిపడి ఉంది
పురుషులు ఎక్కువగా అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ (UPF) తినడం వల్ల వంధ్యత్వానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని తెలిపారు.
గుండెపోటుతో మరణించే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినేవారికి గుండె జబ్బులు, గుండెపోటుతో మరణించే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువని తేలింది. అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు రోజూ తీసుకునే కేలరీలలో 15 శాతం ఈ ఆహారం నుంచే వస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
శీతల పానీయాలు కూడా వంధ్యత్వ సమస్యను పెంచుతాయి
చక్కెర కలిపిన కూల్ డ్రింక్స్తో సహా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు అకాల మరణానికి దారితీస్తాయని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2019లో బ్రెజిల్లో 57,000 అకాల మరణాలకు ఈ తరహా ఆహారమే కారణమని 'అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్'లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది.
కొన్ని ఆహారాలు చాలా ప్రాసెస్ చేసినవి ఉంటాయి
కొవ్వు, పిండి పదార్థాలు, అదనపు చక్కెర, హైడ్రోజనేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వంటి వాటి నుంచి తీసిన పదార్థాలతో అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ను తయారు చేస్తారు.
వాటిలో కృత్రిమ రంగులు, సువాసనలు, సంకలనాలు ఉండవచ్చు
వీటిలో కృత్రిమ రంగులు, ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఫ్రోజెన్ ఫుడ్, కూల్ డ్రింక్స్, హాట్ డాగ్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్యాక్ చేసిన కుకీలు, కేకులు, ఉప్పుగా ఉండే స్నాక్స్ వంటివి ఈ రకానికే చెందుతాయి.
అందుకే మగవారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్లు తినే ఆహారం వల్ల సంతానోత్పత్తిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. నిద్ర పోకపోవడం, బయట జంక్, వ్యాయాయం చేయకపోవడం…ఇవన్నీ సంతానలేమీ కారణమవుతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
