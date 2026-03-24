Fertility: జీన్స్ వేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరా? కేవలం అపోహేనా? పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే..
Fertility: రోజురోజుకు సంతాన లేమి సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. లేట్ మ్యారేజెస్, లైఫ్ స్టైల్, ఆహారం ఇవన్నీ దీనికి ప్రధాన కారణాలు. కానీ వేసుకునే జీన్స్ వల్ల కూడా పిల్లలు పుట్టరని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. మరి ఇది వాస్తవమేనా? కేవలం అపోహా?
జీన్స్ వేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరా?
ఇప్పుడున్న యాంత్రిక జీవనంలో సంతానలేమి అనేది చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్లలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. దీనికి జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు ఎంత కారణమో, మనం వేసుకునే దుస్తులు కూడా అంతే రీజననే చర్చ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ముఖ్యంగా బిగుతుగా ఉండే జీన్స్ వేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరా? అనే సందేహం ఉంది. దీని వెనుక ఉన్న నిజాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దీర్ఘకాలంలో సమస్య తప్పదు
చాలా మంది ఫ్యాషన్ పేరుతో బిగుతుగా ఉండే బట్టలను ఎంచుకుంటారు. అసౌకర్యంగా ఉన్నా సరే వాటినే వేసుకుంటారు. రోజంతా అవే బట్టల్లో ఉండటం, రాత్రైనా సరే మార్చకపోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. దానివల్ల దీర్ఘకాలంలో సమస్యలు తప్పదు. ముఖ్యంగా సంతానలేమికి ఇదొక ప్రధాన కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
వేసుకునే జీన్స్ కు సంతానోత్పత్తి మధ్య అసలు సంబంధం ఏమిటి?
కేవలం జీన్స్ వేసుకోవడం వల్ల పిల్లలు పుట్టరు అనడం పూర్తిగా నిజం కాదు, కానీ బిగుతుగా ఉండే జీన్స్ అతిగా వేసుకోవడం వల్ల పురుషులలో సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
వేడి పెరగడం
పురుషులలో వీర్యకణాల ఉత్పత్తికి శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే 2°C నుండి 3°C తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అవసరం. అందుకే వృషణాలు శరీరం బయట సంచిలాంటి నిర్మాణంలో ఉంటాయి. బిగుతుగా ఉండే జీన్స్ లేదా సింథటిక్ అండర్వేర్ ధరించినప్పుడు, వృషణాలు శరీరానికి దగ్గరగా నొక్కినట్లు ఉంటుంది. దానివల్ల గాలి ఆడక వేడి పెరుగుతుంది. దీంతో వీర్యకణాల సంఖ్య (Sperm Count) తగ్గడమే కాకుండా, వాటి కదలిక , ఆకృతి దెబ్బతింటాయి.
ఇది కేవలం అపోహేనా?
అయితే మహిళల్లో జీన్స్ వల్ల నేరుగా సంతానలేమి కలగకపోయినా, బిగుతుగా ఉండే దుస్తుల వల్ల ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇవి పరోక్షంగా పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
జీన్స్ వేసుకుంటే అస్సలు పిల్లలు పుట్టరు అనేది కేవలం అపోహ మాత్రమే. కానీ బిగుతు దుస్తులు సంతానోత్పత్తిని తగ్గిస్తాయనేది వాస్తవం. అయితే ఇది అందరిలో ఒకేలా ఉండదు. గంటల తరబడి కూర్చుని పని చేసేవారు, వేడి వాతావరణంలో ఉండేవారు బిగుతుగా ఉండే జీన్స్ వేసుకుంటే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
వీలైనంత వరకు కాటన్ దుస్తులు, వదులుగా ఉండే ప్యాంట్లు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. రోజంతా బిగుతుగా ఉండే జీన్స్ కాకుండా ఇంటికి రాగానే లూజ్గా ఉండే బట్టలు వేసుకోండి. ఆఫీసులో గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చోకుండా మధ్యమధ్యలో నడవడం వల్ల శరీరంలో వేడి అదుపులో ఉంటుంది.
ఫ్యాషన్ కంటే శరీరానికి సౌకర్యంగా ఉండే వాటిని ఎంచుకోవాలి. సంతానలేమి సమస్య ఉన్నవారు జీవనశైలిలో ఇలాంటి చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం మంచిదేగా.