Potato Storage: మొలకలు రాకుండా బంగాళాదుంపలు నెల రోజుల పాటూ ఇలా నిల్వ చేయండి
Potato Storage: ఎండలు ముదిరిపోతున్నాయి. బంగాళాదుంపలు ఒకేసారి తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మొలకలు త్వరగా వచ్చేస్తాయి. బంగాళాదుంపలు మొలకలు రాకుండా ఉండాలంటే వాటిని ఎలా నిల్వ చేయాలో తెలుసుకోండి.
బంగాళాదుంప స్టోరేజి టిప్స్
వేడుక ఏదైనా విందులో మాత్రం కచ్చితంగా బంగాళాదుంప ఉండాల్సిందే. ఇంట్లో ఎన్ని కూరగాయలు ఉన్న ఆలుగడ్డ వేపుడు తింటే ఆ రుచే వేరు, అందుకే ప్రతి ఇంట్లో బంగాళాదుంపలు ఉంటాయి. ఆలు టిక్కా నుంచి సాంబార్ వరకు అన్నింట్లోనూ దీన్ని వాడతాం. అందుకే చాలా ఇళ్లలో కేజీ నుంచి రెండు మూడు కేజీలు ఎప్పుడూ స్టాక్ ఉంటాయి. కానీ తెచ్చిన కొద్ది రోజులకే బంగాళాదుంపలకు మొలకలొచ్చి మెత్తగా మారిపోతాయి. అలాంటి వాటిని తినడం కూడా మంచిది కాదు. బంగాళాదుంపలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.
పచ్చని బంగాళాదుంప
ఆలుగడ్డ పాడైనా కూడా ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియక వండేస్తూ ఉంటారు. మొలకలు వచ్చిన బంగాళాదుంపలు, ముఖ్యంగా ఆకుపచ్చ రంగు వచ్చిన దుంపలు తినడం మంచిది కాదు. చిన్నగా మొలకలు వస్తే వాడేయొచ్చు. దుంప పచ్చగా మారినా, దానిపై తెల్లటి బూజు పట్టినా, చెడు వాసన వస్తున్నా వెంటనే పడేయాలి. మరీ మెత్తగా, ముడతలు పడి నీరు కారుతున్నా కూడా ఆ దుంపలు వాడటానికి పనికిరావు.
బంగాళాదుంపలు పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ చేయడం చాలా ముఖ్యం. మరీ వేడిగా లేదా మరీ చల్లగా ఉండే చోట వీటిని పెట్టకూడదు. ఎప్పుడూ చల్లగా, పొడిగా ఉండే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. తీవ్రమైన వేడికి దుంపలు త్వరగా ఎండిపోయి మొలకలు వస్తాయి. వంటగదిలోని అల్మరాలో వీటిని పెట్టడం మంచిది.
సూర్యకాంతి పడనివ్వకండి
బంగాళాదుంపలు ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉండాలంటే, వాటిపై నేరుగా సూర్యరశ్మి పడనివ్వకూడదు. ఎండ తగలడం వల్ల దుంపలు పచ్చగా మారతాయి, ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అందుకే బంగాళాదుంపలను ఎప్పుడూ చీకటిగా ఉండే చోట పెట్టాలి. పేపర్ బ్యాగులు, కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెలు లేదా మూసివున్న అల్మరాల్లో నిల్వ చేయడం ఉత్తమం.
బంగాళాదుంపలను గాలి బాగా తగిలే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. వాటిని బుట్టలో, మూతలేని డబ్బాలో లేదా పేపర్ బ్యాగ్లో పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ప్లాస్టిక్ కవర్లలో లేదా గాలి చొరబడని కంటైనర్లలో అస్సలు పెట్టొద్దు.
ఫ్రిజ్ లో పెట్టవచ్చా?
చాలామంది బంగాళాదుంపలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండాలని ఫ్రిజ్లో పెడతారు. ఫ్రిజ్లో పెట్టడం వల్ల వాటి రుచి, ఆకృతి రెండూ పాడవుతాయి. ఒకవేళ మీరు దుంపలను కోసినా లేదా తొక్క తీసినా, వాటిని నీటిలో వేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టొచ్చు. కానీ అలా ఎక్కువసేపు ఉంచలేరు. 24 గంటల్లోపే వాటిని వాడేయాలి.
ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు కలిపి కొంతమంది ఒకే డబ్బాలో పెడతారు. చాలా ఇళ్లలో ఉల్లిపాయల పక్కనే ఆలుగడ్డల బుట్ట ఉంటుంది. కానీ ఉల్లిపాయల నుంచి వెలువడే వాయువు వల్ల బంగాళాదుంపలు త్వరగా మొలకెత్తి పాడైపోతాయి. అందుకే, ఈ రెండింటినీ వేర్వేరుగా నిల్వ చేయడం చాలా మంచిది.