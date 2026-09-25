Cake Recipe: మీ ఇంట్లోని ఇడ్లీ పాత్రలోనే మెత్తటి కేక్ ఇలా చేసేయండి
Cake Recipe: మీ ఇంట్లో ఓవెన్ లేకపోయినా ఇంట్లోనే చాలా సాఫ్ట్గా ఉండే కేక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. రవ్వ, పాలు, పెరుగు లాంటి ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో ఇడ్లీ పాత్రలో కేక్ ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చెప్పాము. ఫాలో అయిపోండి.
ఇడ్లీ పాత్రలో కేక్ చేసేయండిలా
ఇంట్లో కేక్ చేయాలంటే ఓవెన్ ఉండాలని అనుకుంటారు. నిజానికి ఇడ్లీలు ఉడికించే పాత్రలో కూడా కేక్ వండేయచ్చు. ఇందుకోసం కేక్ పిండిని నేరుగా మంట మీద కాకుండా, ఆవిరి మీద ఉడికిస్తాం. దీనివల్ల కేక్ మంచి తేమతో, చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఇడ్లీ స్టీమర్లో కేక్ చేసే పద్ధతిని చాలామంది ఇప్పటికే వాడుతున్నారు. ఈ పద్ధతికి ఓవెన్ అక్కర్లేదు, పెద్దపెద్ద బేకింగ్ వస్తువులు కూడా అవసరం లేదు. రవ్వ, పాలు, పెరుగు, చక్కెర, నూనె, కొన్ని బేకింగ్ వస్తువులు ఉంటే చాలు. ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా సాఫ్ట్ రవ్వ కేక్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కేక్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు
సన్నటి రవ్వ – 1½ కప్పు
చక్కెర – 1 కప్పు
పెరుగు – ¾ కప్పు
పాలు – ½ కప్పు
నూనె లేదా కరిగించిన నెయ్యి – ½ కప్పు
బేకింగ్ పౌడర్ – ½ టీస్పూన్
బేకింగ్ సోడా – ⅛ టీస్పూన్
ఉప్పు – ¼ టీస్పూన్
వెనిలా ఎసెన్స్ – 1 టీస్పూన్
జీడిపప్పు, కిస్మిస్ లేదా టూటీ ఫ్రూటీ – తగినంత
సన్నటి రవ్వ వాడితే కేక్ చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర మామూలు రవ్వ ఉంటే, దాన్ని మిక్సీలో వేసి కాస్త సన్నగా పొడి చేసుకోండి.
ఇడ్లీ పాత్రలో కేక్ రెసిపీ
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో రవ్వ, చక్కెర, ఉప్పు వేసి కలపండి. అందులో నూనె లేదా కరిగించిన నెయ్యి, పెరుగు, పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కేక్ పిండిలా కలుపుకోండి.
2. ఈ మిశ్రమంపై మూతపెట్టి 30 నుంచి 40 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. రవ్వ పాలు, పెరుగును పీల్చుకుని మెత్తగా మారుతుంది. రవ్వ కేక్ చేసేటప్పుడు ఈ రెస్ట్ టైమ్ చాలా ముఖ్యం.
3. ఆ తర్వాత వెనిలా ఎసెన్స్, బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా వేసి నెమ్మదిగా కలపండి. మీకు ఇష్టమైతే జీడిపప్పు లేదా టూటీ ఫ్రూటీ కూడా వేసుకోవచ్చు.
4. ఇడ్లీ పాత్ర అడుగున తగినంత నీళ్లు పోసి మరిగించండి. ఒక చిన్న స్టీల్ కేక్ గిన్నెకు నూనె లేదా నెయ్యి రాయండి.
5. రెడీ చేసుకున్న పిండిని అందులో పోసి, ఇడ్లీ పాత్రలోని స్టాండ్ మీద పెట్టండి. మూతపెట్టి మీడియం మంట మీద ఉడికించండి.
6. సుమారు 30 నిమిషాల తర్వాత మధ్యలో ఒక పుల్ల గుచ్చి చూడండి. పుల్లకు పిండి అంటకుండా బయటకు వస్తే కేక్ ఉడికినట్లే. గిన్నె సైజు, మంటను బట్టి టైమ్ మారొచ్చు. పెద్ద కేకులకు 40 నిమిషాల వరకు పట్టొచ్చు. తరువాత స్టవ్ కట్టేయాలి. అంటే కేక్ రెడీ అయినట్టే.