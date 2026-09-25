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కేవలం 5 గ్రాముల్లో వచ్చే బంగారు చైన్ డిజైన్స్

life Sep 25 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram- soni_fashion_rajkot
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స్నేక్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్

ఇది స్నేక్ డిజైన్ మోడల్ గోల్డ్ చైన్. మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
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ట్రెండీ గోల్డ్ చైన్ డిజైన్

రోజు వేసుకోవడానికి ఈ చైన్ డిజైన్ బావుంటుంది. కేవలం 5 గ్రాముల్లో ఇది వస్తుంది. అన్ని వయసుల వారికి ఇది నప్పుతుంది.

Image credits: instagram- soni_fashion_rajkot
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టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ చైన్

రుబీలతో వచ్చే టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ బాగా సెట్ అవుతుంది. చీరలు, మోడ్రన్ డ్రెస్సుల మీదకు ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్

సన్నటి చైన్, దానికి ఫ్లవర్  లాకెట్.. కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది. కేవలం 4 నుంచి 5 గ్రాముల బరువులో మీరు దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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సింపుల్ డిజైన్ చైన్

ఈ చైన్ రోజువారీ వాడకానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా వస్తాయి.

Image credits: pinterest
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బాల్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్

బాల్ డిజైన్ మోడల్ చైన్ ఇది. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
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మెరిసే బంగారు చైన్

మెరిసే బంగారు చైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది అయిదు గ్రాముల్లో వస్తుంది.

Image credits: PNG Jewellers

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