ఇది స్నేక్ డిజైన్ మోడల్ గోల్డ్ చైన్. మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
రోజు వేసుకోవడానికి ఈ చైన్ డిజైన్ బావుంటుంది. కేవలం 5 గ్రాముల్లో ఇది వస్తుంది. అన్ని వయసుల వారికి ఇది నప్పుతుంది.
రుబీలతో వచ్చే టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ బాగా సెట్ అవుతుంది. చీరలు, మోడ్రన్ డ్రెస్సుల మీదకు ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఇస్తుంది.
సన్నటి చైన్, దానికి ఫ్లవర్ లాకెట్.. కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది. కేవలం 4 నుంచి 5 గ్రాముల బరువులో మీరు దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ చైన్ రోజువారీ వాడకానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా వస్తాయి.
బాల్ డిజైన్ మోడల్ చైన్ ఇది. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది.
మెరిసే బంగారు చైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది అయిదు గ్రాముల్లో వస్తుంది.
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