Gardening: ఇంట్లోనే టీ మొక్క పెంచాలా..? ఇలా చేస్తే చాలు..!
మీ ఇంట్లోనే టీ మొక్కను పెంచుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కొంచెం జాగ్రత్తలు ఫాలో అయితే చాలు.
ఇంట్లోనే టీ మొక్క పెంచాలంటే..?
ఉదయం లేవగానే మనలో చాలా మందికి వేడివేడిగా కడుపులో టీ పడాల్సిందే.మన అభిరుచులకు తగినట్లు మార్కెట్లో కూడా చాలా రకాల టీపొడులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే.. బయట కొనే పని లేకుండా.. మీ ఇంట్లోనే టీ మొక్కను పెంచుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కొంచెం జాగ్రత్తలు ఫాలో అయితే చాలు. మరి ఎలా ఇంట్లోనే టీ మొక్కను పెంచుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం...
సరైన టీ వెరైటీని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం...
అస్సాం, డార్జిలింగ్, నీలగిరి వంటి భారతీయ తేయాకు ప్రాంతాలు టీ పెరిగడానికి అనువైన వాతావరణం కలిగి ఉంటాయి. అయితే, మీరు ఇంటి తోటలో పెంచుకోవాలంటే Camellia sinensis అనే ప్రధాన తేయాకు మొక్క రకాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఇది వేర్వేరు వాతావరణ పరిస్థితులకు సరిపోయే అనేక వెరైటీల్లో లభిస్తుంది. మీ ప్రాంత వాతావరణానికి కూడా సరిపోతుంది. ఈజీగా పెరుగుతుంది.
విత్తనాలు లేదా మొలకలు నాటడం
నర్సరీ నుండి టీ మొక్కల విత్తనాలు లేదా మొలకలు తెచ్చుకోండి. వీటిని ఆమ్ల గుణం ఉన్న నేలలో నాటాలి. మొక్కకీ మొక్కకీ దూరం కాస్త ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడు బాగా పెరుగుతుంది.
సూర్య కాంతి , నీటి అవసరం
టీ మొక్కలకు పాక్షిక సూర్యకాంతి సరిపోతుంది. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిలో ఇవి ఎక్కువకాలం నిలవవు. కాబట్టి, తక్కువ కానీ సరిపడా వెలుతురులో ఉంచండి. తరచుగా నీరు పెట్టాలి కానీ అధిక నీరు పోయకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
ఎంతకాలం పడుతుంది..?
టీ మొక్క పరిపక్వం సాధించడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. ఆకులు కోయడానికి జత కత్తెరను ఉపయోగించండి. లేత ఆకులే రుచికరమైన టీకి అనువైనవి. కోసిన తర్వాత ఆకులను కొన్ని గంటల పాటు ఎండబెట్టాలి. పూర్తిగా ఆరిన తరువాత వాటిని పొడి చేయవచ్చు లేదా అలాగే ఉపయోగించవచ్చు.
వేగంగా పెంచే చిట్కాలు
మొక్కకు మంచి ఎరువులు వేయండి.
అధిక నత్రజని ఉన్న ఎరువులు వాడరాదు – ఇవి టీ రుచిని మార్చేస్తాయి.
విత్తనాల కంటే లేత మొక్కలు లేదా కోతలు నాటితే పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది.
pH స్థాయి 4.5–6 మధ్య ఉన్న మట్టిని వాడండి.
సహజ వాతావరణం అందుబాటులో లేకపోతే, కృత్రిమ లైట్లు లేదా హీటర్లతో ఉష్ణోగ్రత నియంత్రించండి.
తెగుళ్లు, వ్యాధులు రాకుండా ఆర్గానిక్ పెస్ట్ స్ప్రే వాడండి.
నేల తేమ, ఉష్ణోగ్రత నిల్వచేయడానికి మొక్క చుట్టూ రక్షక కవచం ఉంచండి.