రాత్రిపూట జుట్టుకు నూనె పెడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

life Dec 16 2025
Author: Kavitha G Image Credits: Getty
మృదువైన జుట్టు

రాత్రిపూట జుట్టుకు నూనె రాయడం వల్ల జుట్టులో తేమ నిలిచిపోతుంది. ఫలితంగా జుట్టు సాఫ్ట్ గా మారుతుంది. 

Image credits: Getty
జుట్టు రాలడం

స్కాల్ప్ తేమగా ఉండటం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలపడతాయి. ఫలితంగా జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
చుండ్రు సమస్య

నూనె స్కాల్ప్ ని తేమగా ఉంచుతుంది కాబట్టి.. చుండ్రు, ఇతర సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Image credits: Getty
జుట్టు మెరుపు

రాత్రంతా తలపై నూనె ఉండడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ప్రకాశవంతంగా, అందంగా మారుతుంది. 

Image credits: Getty
కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకు

నూనె తల చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్‌ లా పని చేస్తుంది. కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. తలనొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: Getty

