Mixer Grinder : ఎన్నిసార్లు కడిగినా మిక్సీలో మొండి వాసన పోవడం లేదా? ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి
Mixer Grinder: వెల్లుల్లి, ఉల్లి, అల్లం, మసాలా పేస్టు కోసం గ్రైండ్ చేస్తాం. రుబ్బాక మిక్సీ జార్ శుభ్రం చేసినా వాసన ఉండిపోతుంది. మరేదైనా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు పాత వాసన ఉండిపోయుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న చిట్కాతో జార్లోని మొండి వాసనను పోగొట్టొచ్చు.
మిక్సీ జార్లో వాసన ఎందుకు వస్తుంది?
వంటగదిలో రోజూ వాడే వస్తువుల్లో మిక్సీ ఒకటి. ఉదయం కొబ్బరి చట్నీ మొదలు మధ్యాహ్నం మసాలా కూరల వరకు దీని వాడకం ఎక్కువే. కానీ, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, అల్లం, పుదీనా లాంటివి రుబ్బిన తర్వాత జార్లో ఆ వాసన ఉండిపోతుంది. ముఖ్యంగా మూత, రబ్బర్ గ్యాస్కెట్, మూలల్లో ఆహార పదార్థాలు ఇరుక్కుంటే వాసన అలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల తర్వాత రుబ్బే కొబ్బరి చట్నీ, పండ్ల రసాల్లో ఆ పాత వాసన కలిసిపోవచ్చు.
మిక్సీ జార్లో వాసన పోవడానికి నిమ్మకాయను ఇలా వాడండి!
దీని కోసం ఖరీదైన క్లీనర్లు అవసరం లేదు. నిమ్మకాయ, రోజూ వాడే డిష్వాష్ లిక్విడ్ ఉంటే చాలు.
శుభ్రం చేసే విధానం:
ముందుగా మిక్సీ జార్లో ఉన్న ఆహార పదార్థాలను నీటితో కడిగేయండి.
జార్లో సగం వరకు గోరువెచ్చని నీరు పోయండి.
అందులో కొన్ని చుక్కల డిష్వాష్ లిక్విడ్, సగం కోసిన నిమ్మకాయ రసం కలపండి.
మూత గట్టిగా పెట్టి, మిక్సీని 10-15 సెకన్ల పాటు ఆన్ చేయండి.
ఆ తర్వాత నీటిని పారబోసి, మంచి నీళ్లతో శుభ్రంగా కడగండి.
జార్, మూతను విడిగా ఆరబెట్టి, తడి లేకుండా దాచుకోండి.
నిమ్మకాయలోని సిట్రిక్ యాసిడ్, డిష్వాష్ లిక్విడ్ కలిసి జిడ్డును, ఆహారపు మరకలను తొలగిస్తాయి. దీంతో వాసన కూడా తగ్గుతుంది.
మిక్సీ జార్ శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకండి!
• ప్లాస్టిక్ జార్లో వేడి నీరు పోయకూడదు.
• జార్లో చేయి పెట్టి బ్లేడ్లను శుభ్రం చేయడానికి ప్రయత్నించకండి.
• బ్లేడ్ల చుట్టూ ఇరుక్కున్న ఆహార పదార్థాలను జాగ్రత్తగా తీసేయండి.
• జార్ను ఎక్కువసేపు తడిగా ఉంచకండి.
• మిక్సీ మోటార్ భాగాన్ని నీటిలో ముంచకూడదు.
అలాగే, మిక్సీ జార్లో చాలా రోజులుగా వాసన పోకపోతే దాని మూత, రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ను విడిగా శుభ్రం చేయాలి. తయారీదారుల సూచనల ప్రకారం తీయగలిగే భాగాలను మాత్రమే విడదీసి శుభ్రం చేయండి.
ఒక చిన్న అలవాటు.. మిక్సీ జార్ వాసనను దూరం చేస్తుంది!
వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, మసాలా లాంటివి రుబ్బిన వెంటనే జార్ను నీటితో కడిగేయండి. ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువసేపు జార్లో ఎండబెట్టడం వల్ల శుభ్రం చేయడం కష్టమవుతుంది.
ముఖ్యంగా మూత లోపలి భాగం, రబ్బర్ రింగ్, జార్ అడుగు భాగాన్ని శుభ్రం చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఇలా ప్రతి వాడకం తర్వాత శుభ్రం చేస్తే పాత వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
నిమ్మకాయ పద్ధతి వాసనను తగ్గించడానికి ఒక ఇంటి చిట్కా మాత్రమే. జార్లో ఫంగస్, మురికి లేదా డ్యామేజ్ ఉంటే దాన్ని సరిగ్గా శుభ్రం చేయడం లేదా మార్చడం అవసరం.