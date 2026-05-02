Chopping Board: కూరగాయలు కట్ చేసే చాపింగ్ బోర్డుపై లక్షలాది క్రీములు.. ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?
Chopping Board: మీ ఇంట్లో చాపింగ్ బోర్డ్ ఉందా? కూరగాయలు కట్ చేసిన తర్వాత కేవలం నీటితో మాత్రమే కడుగుతున్నారా? దాని మీద ఎన్ని లక్షల క్రిములు ఉంటాయో తెలుసా? మరి, వాటిని తొలగించేలా? ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?
కుటుంబంలో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. కిచెన్ శుభ్రంగా ఉండాలి. మనం వంట చేసుకునే పాత్రలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ.. వాటితో పాటు.. కూరగాయలు కట్ చేసే చాపింగ్ బోర్డు విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం కూరగాయలు కట్ చేసినప్పుడు వాటికి ఉండే రసం.. చాపింగ్ బోర్డ్ కి అంటుకుంటుంది. చాలా మంది వీటిని కేవలం నీటితో మాత్రమే శుభ్రం చేస్తారు. కానీ, మీ కటింగ్ బోర్డు చెక్కది అయితే.. దానిపై లక్షల క్రిములు నివసిస్తూ ఉంటాయి. కేవలం నీటితో శుభ్రం చేస్తే.. దాని మీద క్రిములు వదలవు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండకూడదు అంటే.. దేనితో శుభ్రం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
వంటగదిలోని వస్తువులతోనే....
చెక్కతో చేసిన చాపింగ్ బోర్డును సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే.. దాని మీద ఉండే క్రిములు ఆరోగ్య సమస్యలు తీసుకువచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే.. దానిని సరిగా శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం. కేవలం వంట గదిలో లభించే మూడు పదార్థాలతో శుభ్రం చేయచ్చు..
చెక్క కటింగ్ బోర్డును శుభ్రం చేయడానికి, దానిపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి, నిమ్మరసంతో బాగా రుద్దాలి.ఇది ఎలాంటి మురికినైనా సులభంగా తొలగిస్తుంది. ఆ తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. తర్వాత, కటింగ్ బోర్డుకు కొద్దిగా నూనె రాసి, మీ చేతులతో సమానంగా పూయాలి. దీని వల్ల కటింగ్ బోర్డు ఎక్కువ రోజులు పాడవ్వకుండా ఉంటుంది.
బేకింగ్ సోడా, నీరు..
మీ చాపింగ్ బోర్డుపై పసుపు,బీట్ రూట్ లేదా ఇతర కూరగాయల మరకలు ఉంటే, కొద్దిగా బేకింగ్ సోడాను నీటితో కలిపి పేస్టులాగా చేయాలి. దీనిని బోర్డుకు పూసి 5 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత బ్రష్ తో రుద్దిగా నీటితో కడిగేస్తే సరిపోతుంది. మరకలన్నీ సులభంగా వదులుతాయి.
వెనిగర్...
వెనిగర్ ఒక సహజమైన క్లీనర్. కాబట్టి.. దీనితో చాపింగ్ బోర్డు శుభ్రం చేస్తే క్రిములు చనిపోతాయి. ఒక స్ప్రే బాటిల్ లో వెనిగర్ నింపి.. చాపింగ్ బోర్డుపై స్ప్రే చేయాలి. కొన్ని నిమిషాల తర్వాత శుభ్రమైన క్లాత్ తో తుడిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల దుర్వాసన కూడా పోతుంది.
ఎండలో ఆరబెట్టాలి..
మీరు కటింగ్ బోర్డును కడిగిన తర్వాత, దానిని మూసి ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయద్దు. శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత.. ఎండలో ఆరపెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల క్రిములు చేరకుండా ఉంటాయి.
మీ కటింగ్ బోర్డుకు నెలకు ఒకసారి నూనె రాయండి.
దీనిని ఎక్కువ కాలం దృఢంగా , మెరిసేలా ఉంచడానికి, నెలకు ఒకసారి మినరల్ ఆయిల్ లేదా కొబ్బరి నూనెను రాయండి. ఇది చెక్క ఎండిపోకుండా, పగుళ్లు రాకుండా నివారిస్తుంది.