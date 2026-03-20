Kidneys: ఒకరోజులో ఎన్ని లీటర్ల నీటిని తాగితే కిడ్నీలు సేఫ్?
Kidneys: కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నీటిని అధికంగా తాగాలి. అయితే ఎన్ని లీటర్ల నీటిని తాగితే మూత్రపిండాలు సురక్షితమో తెలుసా? ఈ కాలంలో కిడ్నీల సమస్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కిడ్నీల సమస్య
మన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ముఖ్యమైనవి. రక్తాన్ని శుభ్రం చేయడం, శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థాలను బయటకు పంపించడం.. ఇవే కిడ్నీల పని. అందుకే కిడ్నీలు బాగుండాలంటే మనం రోజూ తాగే నీళ్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. కానీ చాలామందికి ఒకే సందేహం ఉంటుంది రోజుకు ఎంత నీళ్లు తాగాలి అని. చాలా మంది ఎక్కువగా తాగితే మంచిదే అనుకుంటారు, కానీ నిజానికి అది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు. వైద్యులు చెప్పిన ప్రకారం నీళ్లు తప్పనిసరిగా తాగాలి. కానీ ఎంత తాగాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వేరేలా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి రోజుకు 6 నుంచి 8 గ్లాసులు, అంటే సుమారు 2 లీటర్ల వరకు నీళ్లు తాగితే సరిపోతుంది.
ఎన్ని నీళ్లు తాగాలి?
అయితే ఈ నీళ్ల లెక్క అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. ఉదాహరణకు వేడి ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వారు, బయట ఎక్కువగా తిరిగే వారు, జిమ్కి వెళ్లే వారు లేదా ఎక్కువగా చెమటలకు గురయ్యేవారు.. వీరంతా ఎక్కువ నీళ్లు తాగడం అవసరం.కొందరికి రోజుకు 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల వరకు కూడా అవసరం ఉండొచ్చు. అలాగే శరీర బరువు, వయసు, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇవి కూడా ప్రభావం చూపిస్తాయి.దాహం వేసే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ముందుగానే నీళ్లు తాగాలి. నీళ్లు సరిపడినంత తాగితే మూత్రం లైట్ కలర్లో వస్తుంది. మూత్రం ముదురు రంగులో వస్తే శరీరానికి సరిపడా నీరు తాగడం లేదని అర్థం.
నీళ్లు అతిగా తాగితే
నీళ్లు తక్కువగా తాగితే కిడ్నీలపై డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. నీరు తక్కువైతే మూత్రం గాఢంగా మారుతుంది. అందులో మినరల్స్ ఎక్కువగా పేరుకుపోతాయి. దీని వల్ల కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది. అలాగే యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా రావచ్చు. చాలా కాలం ఇలా కొనసాగితే కిడ్నీల పనితీరు కూడా తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. కానీ అదే సమయంలో చాలా ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం కూడా మంచిది కాదు. అవసరానికి మించి నీరు తాగితే వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్ అనే సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల శరీరంలో సోడియం లెవల్స్ తగ్గిపోతాయి. తలనొప్పి, వాంతులు, గందరగోళం వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు
కిడ్నీలు హెల్తీగా ఉండాలంటే సింపుల్గా ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఒకేసారి ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం కాకుండా రోజంతా కొద్దికొద్దిగా తాగడం మంచిది. ఉదయం లేవగానే ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తాగడం, బయటకు వెళ్తే నీళ్ల బాటిల్ వెంట పెట్టుకోవడం, దాహం వేయకముందే కొద్దిగా తాగడం... ఇవన్నీ మంచి అలవాట్లు. అలాగే టీ, కాఫీ, కూల్డ్రింక్స్ తాగడం తగ్గిస్తే ఇంకా మంచిది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా ప్రకారం నీళ్లు తాగాలి. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా ఈజీ.