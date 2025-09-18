Bathroom Mistakes: బాత్ రూం కు వెళ్లిన తర్వాత ఇలా చేస్తే మీకు జబ్బులు రావడం ఖాయం
Bathroom Mistakes:ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని పరిశుభ్రత చిట్కాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. అయితే చాలా మంది బాత్ రూం వాడిన తర్వాత కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. దీనివల్లే ఎన్నో జబ్బుల బారిన పడుతుంటారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బాత్ రూం మిస్టేక్స్
మనం ఇంట్లో అందరూ రెగ్యులర్ గా వాడే వాటిలో బాత్ రూం ఒకటి. కానీ ఈ బాత్ రూంలోనే ఇంట్లో ఎక్కడా లేని బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మి క్రిములు దాగుంటాయి. దీన్ని గనుక పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే మాత్రం మనం ఎన్నో జబ్బుల బారిన పడతామనేది నిజం.
అయితే మనం బాత్ రూం ని ఉపయోగించే విధానం, దానికి ఎలా ఉంచుకుంటున్నామనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈ రెండింటివల్లే మనకు అంటువ్యాధులతో పాటుగా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే మనం చేసే కొన్ని బాత్ రూం తప్పుల వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బాత్ రూం ఎలా ఉండకూడదు?
బాత్ రూం తడిగా ఉండటం
చాలా మంది బాత్ రూంని తడిగానే ఉంచుతుంది. కానీ బాత్ రూంలో తడి, తేమ ఎక్కువగా ఉంటే అందులో బూజు, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, అచ్చే బాగా పెరిగిపోతాయి. ఇలాంటి బాత్ రూం ని ఉపయోగించడం వల్ల శ్వాస కోశ సమస్యలు వస్తాయి. స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే బాత్ రూంలో తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇందుకోసం బాత్ రూం ను వాడిన తర్వాత ఫ్లోర్ ను తుడవడం, డోర్ ను తెరవడం, వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
టాయిలెట్ మూతను తెరిచే ఉంచడం
చాలా మంది ఈ తప్పును చేస్తుంటారు. కానీ టాయిలెట్ మూత ఓపెన్ గా ఉంచి ఫ్లష్ చేయడం వల్ల కంటికి కనిపించని క్రిములు, బ్యాక్టీరియా గాలిలోకి విడుదల అయ్యి అవి బాత్ రూంలో ఉన్న సబ్బు, టవల్, టూత్ బ్రష్ వంటి వాటిపై పడతాయి. వీటిని ముట్టుకుని మనకు లేనిపోని అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా మూతను మూసిన తర్వాతే ఫ్లష్ చేయాలి.
చేతులు కడుక్కోకపోవడం
టాయిలెట్ ను ఉపయోగించిన తర్వాత సరిగ్గా చేతులను కడుక్కోవాలి. కానీ చాలా మంది ఈ పనిచేయరు. త్వర త్వరగా ఏదో కడిగామా అనిపిస్తారు. కానీ దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మక్రిములు, వైరస్ లు మన చేతులకు అలాగే ఉంటాయి. ఇవి అంటువ్యాధులకు కారణమవుతాయి అందుకే టాయిలెట్ ను ఉపయోగించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సబ్బు లేదా హ్యాండ్ వాష్ తో 20 సెకన్లపాటు చేతులను బాగా కడగాలి.
టూత్ బ్రష్ లను పెట్టడం
చాలా మంది టాయిలెట్ లోనే టూత్ బ్రష్ లను పెడుతుంటారు. కానీ ఇలా అస్సలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే టాయిలెట్ లో ఎన్నో హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్ లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ బాత్ రూం అంతటా ఉంటాయి. ఇవి మీ టూత్ బ్రష్ కు అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే తడిగా లేని, టాయిలెట్ కు దూరంగా పెట్టాలి. అలాగే టూత్ బ్రష్ పొడిగానే ఉండాలి.
టవల్స్ షేరింగ్
ఒకరు తుడుచుకున్న టవల్ ను వేరేవాళ్లు తుడుచుకోకూడదు. ఎందుకంటే టవల్స్ కి తేమ, బ్యాక్టీరియా అంటుకుంటాయి. దీనివల్ల టవల్స్ లో సూక్ష్మక్రిములు పెరుగుతాయి. మీరు గనుక ఇతరుల తువాలును వాడితే స్కిన్ పై దద్దుర్లు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, పింపుల్స్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే మీ టవల్ ను మాత్రమే ఉపయోగించండి. దాన్ని పొడిగా, నీట్ గా ఉంచుకోండి.
క్లీన్ చేయకపోవడం
బాత్ రూం ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజూ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా డోర్ హ్యాండిల్, ట్యాప్చ టైల్స్ ను బాగా శుభ్రం చేయాలి. ఎందుకంటే వీటికి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. వీటిని శుభ్రం చేయకుండా తాగితే అలెర్జీ, చర్మ సమస్యలు వస్తాయి.